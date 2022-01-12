Защита от нежелательной беременности: рэпер Дрейк подлил в презерватив острый соус

Американская модель решила судиться с музыкантом из-за неудачной попытки забеременеть от него. Дрейк игнорирует все обвинения в свою сторону

Модель подает в суд на Дрейка

Рэпер Дрейк снова оказался в центре скандала. Осенью на Дрейка и Трэвиса Скотта завели уголовное дело из-за трагедии на их концерте.

Причиной шумихи стало то, что модель решила подать в суд на рэпера после секса с ним на вечеринке. Однако, как оказалось, девушка сама виновата с неприятном инциденте.

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Все дело в том, что после близости с моделью, Дрейк оставил использованный презерватив в ванной комнате. Предприимчивая девушка решила использовать содержимое, видимо, для того, чтобы забеременеть. Но Дрейк оказался не так глуп, и в презервативе оказался острый соус.

Рэпер решил никак не комментировать ситуацию, ведь, по сути, жертвой в этой ситуации считается он. Поэтому все обвинения со стороны девушки рэпер проигнорировал.

У Дрейка сын от порноактрисы

Поговаривают, что причиной такой "осторожности" музыканта стал инцидент с французской порноактрисой Софи Брюссо.

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В 2017 году у актрисы фильма для взрослых и рэпера родился сын Адонис. Долгое время музыкант не принимал ребенка и заявлял, что виделся с Софи всего пару раз.

Два ДНК-теста подтвердили то, что мальчик все же является сыном известного музыканта, несмотря на их внешнее различие. Удивительно, но сын Дрейка совсем не похож на отца – у малыша светлые волосы и голубые глаза.

Сейчас Адонис живет с мамой, а с отцом видится в свободное время.

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Ранее мы писали о том, что Дрейк отказался от номинации на премию "Грэмми" из-за того, что его речь прервали на церемонии.