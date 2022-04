Заветный сон, ставший явью в ужасное время: Таню Муиньо сняла клип для Гарри Стайлса

Знаменитая на весь мир украинка Таню Муиньо сняла новое видео для Гарри Стайлса As it was , который уже рвет YouTube

Украинка Таню Муиньо сняла клип для Гарри Стайлса / Фото: instagram.com/tanumuino

Сегодня мы публиковали полный список Грэмми-2022, и в этом списке есть работа украинки. Знаменитый режиссер с мировым именем Таню Муиньо снова на страницах таблоидов в связи с тем, что она сняла музыкальное видео As it was As it was для Гарри Стайлса.

Украинский режиссер, снимавшая лучшие клипы Монатика, работала с ТОПовыми западными звездами. Среди них: The Weeknd, Кэти Перри, Lil Nas X, Lizzo, Foals, Post Malone, Yungblud и другие. Теперь в ее творческом багаже еще и работа с популярным артистом Гарри Стайлсом.

Реклама

Гарри Стайлс As it was

На своей странице в инстаграм Таню Муиньо призналась, что ее заветная мечта поработать с артистом свершилась в самый непростой для ее Родины момент.

кадры из клипа As it was

Это музыкальное видео очень много значит для меня! Это самый заветный сон, который стал явью в столь ужасное время. Гарри Стайлс — ты самый удивительный, талантливый, милый и веселый человек, с которым я когда-либо работала. Для тебя не было ничего невозможного. С тобой было очень приятно работать. Твоя музыка меня так вдохновила, не могу дождаться 20 мая,

— написала она в своем посте в Instagram.

кадры из нового клипа Таню Муиньо

С удовольствием предлагаем вам оценить новинку:

Реклама

Смотреть онлайн виде Гарри Стайлс As it was

Напомним, уже 4 апреля в Лос-Анджелесе состоится премия Грэмми. Клип Montero (Call Me By Your Name) Lil Nas X номинирован на "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео". Ролик снимала Таню Муиньо. Клип ранее также получил награды MTV VMA, MTV EMA, American Music Awards, а сама Таню Муиньо получила награду "Лучший режиссер" на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне, став первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!