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Земфира и Борис Гребенщиков приехали на благотворительный концерт Oxxxymiron в Лондоне

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25 марта, 09:23
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Благодаря своей акции RUSSIANS AGAINST WAR российский рэпер Oxxxymiron смог собрать более 53 тысяч долларов для Украины во время благотворительного концерта в Лондоне
Oxxxymiron провел еще дин концерт в поддержку Украины
Oxxxymiron провел еще дин концерт в поддержку Украины / Фото: Instagram

Российский рэпер Oxxxymiron продолжает собирать донаты для помощи украинскому народу. На прошлом концерте исполнителю удалось собрать 30 тысяч долларов для Украины.

Очередной благотворительный вечер в рамках своей акции RUSSIANS AGAINST WAR (Русские против войны) исполнитель провел в Лондоне.

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Как и на первом концерте, во время выступления Oxxxymiron в прямом эфире люди со всех уголков мира могли прислать финансовую помощь украинцам.

Согласно показателю из прямого эфира рэперу удалось собрать более 53 тысяч долларов.

Скриншот

Поддержать рэпера приехали и его российские коллеги, которые ранее выступили против войны в Украине, певица Земфира и музыкант Борис Гребенщиков.

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Гребенщиков тоже решил присоединиться к акции и спел несколько своих хитов на сцене. А вот Земфира выразила свою поддержку только за кулисами, правда, фото с концерта она тоже поделилась.

Ранее украинские исполнители организовали благотворительный концерт для родной страны в Польше. Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых в польском городе Лодзь на помощь украинскому народу.

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