Земфира и Рената Литвинова покинули Россию

Стало известно, что российские звезды покидают Россию, спасаясь от режима

Этот звездный тандем принял решение покинуть Россию / Фото: скриншот

Идет десятый день войны, которую начал Путин против украинского народа. Россия, в которой никогда и не было демократии, теперь и вовсе демонстрирует все ужасы тоталитаризма, запрещая свободу слова, называя правду фейком. И теперь одна за одной будут появляться новости о том, что российские звезды покидают страну-агрессора.

Так, Телеграм-каналы сообщают, что певица Земфира и актриса Рената Литвинова покинули Россию: их уже видели в одном из аэропортов во Франции.

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Литвинова и Земфира / скриншот

Также Земфира на своей странице в инстаграм удалила все публикации, оставив только одну с призывом "Нет войне", что открыто говорит о том, что она не поддерживает действия российских властей.

скриншот из инстаграм Земфиры

Напомним, ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.