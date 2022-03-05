Земфира и Рената Литвинова покинули Россию

Идет десятый день войны, которую начал Путин против украинского народа. Россия, в которой никогда и не было демократии, теперь и вовсе демонстрирует все ужасы тоталитаризма, запрещая свободу слова, называя правду фейком. И теперь одна за одной будут появляться новости о том, что российские звезды покидают страну-агрессора.
Так, Телеграм-каналы сообщают, что певица Земфира и актриса Рената Литвинова покинули Россию: их уже видели в одном из аэропортов во Франции.
Также Земфира на своей странице в инстаграм удалила все публикации, оставив только одну с призывом "Нет войне", что открыто говорит о том, что она не поддерживает действия российских властей.
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Напомним, ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".
Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.