Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Трагедия с Болдуином

Клип Кароль

Что с королевой?

Когда Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Зейн Малик не отрицает, что побил тещу: артист выплатит штраф и отбудет испытательный срок

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
29 октября, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После того, как певец Зейн Малик поссорился с матерью своей экс-возлюбленной Джиджи Хадид, Иоландой, которая заявила, что он также поднял на нее руку, певца обвинили в домашнем насилии
Зейн Малик признал свою вину в насилии по отношению к Иоланде Хадид
Зейн Малик признал свою вину в насилии по отношению к Иоланде Хадид / Фото: Getty Images

Как известно, после скандального инцидента26-летняя модель и 28-летний исполнитель расстались. Издание TMZ опубликовало свежие детали скандала. Сейчас Малик обвиняется в четырех уголовных преступлениях, связанных с физическим и моральным насилием. Одно из них касается харассмента по отношению к Джиджи.

Также в судебном документе указывается, что он перестал оспаривать обвинения и получил штраф – сумма не уточняется. К тому же, ему предстоит отбыть 360 дней испытательного срока и пройти курс по управлению гневом, а также посещать программу, направленную на прекращение насилия в семье.

Реклама

Зейн Малик и Джиджи Хадид
Зейн Малик и Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Происшествие случилось 29 сентября, когда Зейн находился в их с бывшей возлюбленной Джиджи Хадид особняке в Пенсильвании. Когда мама модели приехала с желанием навестить свою маленькую внучку Хай, певец начал конфликтовать с ней и ее охранником и даже обозвал "чертовой голландской шл**й". Затем он запретил ей приезжать и видеться с их годовалой дочерью. После этого, Малик закрыл Ионланду в шкафу. Сама Джиджи в это время находилась в Париже.

Защити меня от своей чертовой матери в моем доме, — цитируют TMZ фразу из телефонного разговора Малика с моделью.

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Утрата
Умер Гантер из сериала "Друзья"
28.05.1962 — 24.10.2021
Каким мы запомним бармена из Central Perk
Цитата дня

Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

Дженнифер Энистон актриса
Реакция коллег
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Опрос
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять