Жасмин погрязла в долгах: суд требует от певицы 300 миллионов рублей

На Жасмин подали иск в суд из-за многомиллионных долгов ее отца, скончавшегося прошлым летом от коронавируса. Певица рискует потерять свое имущество

Жасмин придется выплатить долг в 300 млн рублей

Российская певица Жасмин снова оказалась в центре денежного скандала. Буквально пару лет назад супруга исполнительницы объявили в международный розыск за государственную кражу, хотя Жасмин всячески оправдывала супруга.

Сейчас же на певицу упали долги ее покойного отца. Как оказалось, Лев Манахимов, который в прошлом году скончался от коронавируса, выступал залогодателем в крупном займе.

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Жасмин после смерти отца перешли его многомиллионные долги

Об этом Жасмин узнала только после того, как ей пришла повестка в суд. Теперь у певицы и ее брата Анатолия требуют сумму в 300 миллионов рублей для погашения задолженности.

При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер. Требование истца, которым выступает Нефтепромбанк, обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее умершему, путем реализации на публичных торгах. Ответчиками выступают дети покойного, – сообщили "СтарХиту" в суде.

Теперь Жасмин и ее брат рискуют потерять свою недвижимость, погашая чужой долг.

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