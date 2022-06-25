Жена Бруклина Бекхэма обвинила его звездных родителей в чрезмерной строгости

Никола Пельтц не готова мириться с устоями звездного семейства. Невестка Виктории и Дэвида Бекхэмов без стеснений критикует их методы воспитания

Никола Пельтц раскритиковала Викторию и Дэвида Бекхэм / Фото: Getty Images

Слухи о разногласиях между Викторией Бекхэм и ее невесткой Николой Пельтц ходят уже давно. Поговаривают, что экс-участница Spice Girls недолюбливает молодую супругу сына.

Но, как оказалось, невестке тоже есть, что сказать мамочке Бекхэм. В недавнем интервью журналу Tatler, Никола обвинила родителей Бруклина в том, что они не позволяли ему развиваться в желаемом направлении и оказывали давление.

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По словам девушки, Виктория и Дэвид серьезно повлияли на то, что долгое время их сын занимался не кулинарией, как сейчас, а фотографией.

Бруклин ощущал большое давление, чтобы угодить другим людям своей карьерой, и ему это не нравилось, – намекнула на родителей мужа Никола.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

По словам модели, сейчас большую поддержку Бекхэму-младшему оказывает ее семья и за советами он спешит к новоиспеченному тестю, а не к родному отцу.

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Я смотрю, как он звонит моему отцу и говорит: "Что вы думаете об этом?" Мне нравится смотреть, как он учится у моего отца, – рассказала Пельтц.

Напомним, недавно папарацци поймали Дэвида и Викторию Бекхэм во время отдыха с друзьями на яхте в Майами.

Ранее мы писали, что через месяц после свадьбы жена Бруклина Бекхэма сравнила свой брак с отношениями пожилых супругов.