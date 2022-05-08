Жена Бруклина Бекхэма сравнила свой брак с отношениями пожилых супругов

Влюбленные готовились к свадьбе примерно два года – в 2020 году Бруклин сделал предложение любимой, которая старше его на четыре года. И вот только в начале апреля сын Дэвида и Виктории Бекхэм и дочь миллиардера Нельсона Пельтца наконец-то поженились.
Поклонники звездной пары начали интересоваться, как изменилась их жизнь в браке. На этот вопрос супруги ответили неожиданным заявлением.
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Так, Никола Пельтц объяснила в интервью Vogue, что теперь они с Бекхэмом чувствуют себя...пенсионерами!
На самом деле, мы живем как пожилая супружеская пара. Нам рано просыпаться на работу, поэтому мы ложимся спать уже в 20:00, смотрим наше любимое шоу и засыпаем, – призналась 27-летняя модель.
Также пара прокомментировала свой первый общий выход на Met Gala-2022 уже в статусе мужа и жены. Отметим, что Никола Пельтц появилась на вечеринке в ярко-розовом платье от Valentino.
Это мой второй балл Института Костюма. Первый раз был очень веселым, потому что я был на балу вместе с невестой. Когда рядом есть твой лучший друг – ты меньше беспокоишься и нервничаешь, – заявил 23-летний Бруклин.
В то же время Никола добавила, что гордится тем, что ее пригласили на гламурную тусовку года и дали возможность пройтись по красной дорожке рядом с избранником.
Интересно, что за неделю до свадьбы пара подписала брачный договор. В случае развода Бруклин и Никола согласились не претендовать на имущество друг друга. По информации СМИ, состояние Виктории и Дэвида Бекхэма около 380 миллионов фунтов стерлингов, в то время как состояние родителей Николы оценивают в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Кстати, на днях в Сети заговорили о скорой помолвке еще одного сына Бекхэма.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину . Пара открыла сбор средств для детей, пострадавших во время войны в Украине.
«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »