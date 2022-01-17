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Жена Градского могла инсценировать свое ограбление. За это ей грозит уголовное дело

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 12:19
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У Марины Коташенко украли круглую сумму, ей также угрожали оружием, но в полицию вдова известно артиста обратилась лишь спустя несколько часов после случившегося
Ограбление вдовы градского могли инсценировать
Ограбление вдовы градского могли инсценировать / Фото: YouTube

Мы уже писали, что вооруженное нападение на супругу Александра Градского может быть связано с его наследством, ведь у музыканта осталось несколько квартир и домов, девять земельных участков, автопарк с элитными авто и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.

В рассказе Марины правоохранители видят несостыковки и даже предполагают, что вся эта история может оказаться фейком.

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Такого мнения и звездный адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что преступление было совершено около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться только поздно вечером.

Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, — цитирует адвоката "Вокруг ТВ".

Жорин добавил, что если Марина Коташенко окажется причастной к произошедшему, это будет грозить ей уголовной ответственностью и лишением наследства.

После смерти Александра Градского выяснилось, что у певца осталось имущество, которое оценили в пять миллионов долларов.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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