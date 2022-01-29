Жена Кощея: лысая Лариса Долина шокировала подписчиков новой фотосессией

Певица лишилась волос и вооружилась черной помадой. Такой Долину еще точно не видели

Лариса Долина шокировала поклонников лысой головой / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

66-летняя Лариса Долина умеет удивлять не менее, чем популярные блогеры. Певица, которая поддержала оккупацию Крыма, показала своим подписчикам новую фотосессию.

В Instagram-профиле Долина опубликовала снимки, на которых она запечатлена в длинном сером платье с открытыми плечами.

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Лариса Долина шокировала поклонников новым образом / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лысая голова артистки украшена диадемой, а на лице – макияж в темных оттенках.

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Лысая Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Фолловеры Ларисы Долиной пришли в восторг от таких изменений любимицы. В комментариях ей оставили десятки комплиментов и приятных слов.

Некоторые подписчики сравнили звезду с Малефисентой или инопланетянкой. А кому-то не понравилось, что Долина на фотографиях без волос.

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"Все красиво, только без волос не очень..."

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Нет, нет и нет"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Добрая Малефисента. Очень крутой образ"

"Инопланетная дива"

"Жуткий образ. Простите, Лариса"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Что-то инопланетное в вас"

"Смело и очень красиво"

"Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

Ранее Ксения Cобчак показала впечатляющее выступление Александра Градского и Ларисы Долиной. Напомним, что известный артист умер в ноябре прошлого года.