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Жена Кощея: лысая Лариса Долина шокировала подписчиков новой фотосессией

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 15:58
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Певица лишилась волос и вооружилась черной помадой. Такой Долину еще точно не видели
Лариса Долина шокировала поклонников лысой головой
Лариса Долина шокировала поклонников лысой головой / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

66-летняя Лариса Долина умеет удивлять не менее, чем популярные блогеры. Певица, которая поддержала оккупацию Крыма, показала своим подписчикам новую фотосессию.

В Instagram-профиле Долина опубликовала снимки, на которых она запечатлена в длинном сером платье с открытыми плечами.

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Лариса Долина шокировала поклонников новым образом
Лариса Долина шокировала поклонников новым образом / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лысая голова артистки украшена диадемой, а на лице – макияж в темных оттенках.

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Лысая Лариса Долина
Лысая Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Фолловеры Ларисы Долиной пришли в восторг от таких изменений любимицы. В комментариях ей оставили десятки комплиментов и приятных слов.

Некоторые подписчики сравнили звезду с Малефисентой или инопланетянкой. А кому-то не понравилось, что Долина на фотографиях без волос.

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  • "Все красиво, только без волос не очень..."

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Нет, нет и нет"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Добрая Малефисента. Очень крутой образ"
  • "Инопланетная дива"
  • "Жуткий образ. Простите, Лариса"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Что-то инопланетное в вас"
  • "Смело и очень красиво"
  • "Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки"

Скриншот: instagram.com/larisa.dolina.official

Ранее Ксения Cобчак показала впечатляющее выступление Александра Градского и Ларисы Долиной. Напомним, что известный артист умер в ноябре прошлого года.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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