Жена Кощея: лысая Лариса Долина шокировала подписчиков новой фотосессией

66-летняя Лариса Долина умеет удивлять не менее, чем популярные блогеры. Певица, которая поддержала оккупацию Крыма, показала своим подписчикам новую фотосессию.
В Instagram-профиле Долина опубликовала снимки, на которых она запечатлена в длинном сером платье с открытыми плечами.
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Лысая голова артистки украшена диадемой, а на лице – макияж в темных оттенках.
Фолловеры Ларисы Долиной пришли в восторг от таких изменений любимицы. В комментариях ей оставили десятки комплиментов и приятных слов.
Некоторые подписчики сравнили звезду с Малефисентой или инопланетянкой. А кому-то не понравилось, что Долина на фотографиях без волос.
- "Все красиво, только без волос не очень..."
- "Нет, нет и нет"
- "Добрая Малефисента. Очень крутой образ"
- "Инопланетная дива"
- "Жуткий образ. Простите, Лариса"
- "Что-то инопланетное в вас"
- "Смело и очень красиво"
- "Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки"
Ранее Ксения Cобчак показала впечатляющее выступление Александра Градского и Ларисы Долиной. Напомним, что известный артист умер в ноябре прошлого года.