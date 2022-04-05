Жена Петросяна пожаловалась на травлю в Сети из-за войны: "Они желают мне смерти"

Татьяна Брухунова получает многочисленные гневные сообщения от пользователей, которые еще недавно засыпали ее благодарностями

Молодая жена Петросяна заявила, что ей желают смерти / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny, instagram.com/bruhunova

Российский комик Евгений Петросян, который поддерживает путина и ранее посещал оккупированный Крым, публикует в Instagram издевательские "мемы", пока в Украине убивают мирных жителей.

Его молодая жена Татьяна Брухунова тоже поддерживает войну – у себя в профиле она писала всем известную фразу про "восемь лет" и обвиняла украинскую армию.

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Желание привлечь внимание к общенациональной беде, безусловно, логично и справедливо, но только почему все кричат: началась война? Война в Украине идет долгих 8 лет. Или об этом раньше никто не знал?!... Изучайте историю, включайте мозги и погуглите такие события: детский пляж в Зугрэсе и Горловская Мадонна. И вам не будет стыдно, перед украинской армией, уверяю, – писала жена Петросяна.

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После этого актриса удивляется, что ей пишут проклятия в соцсети. Нам же кажется, что Татьяна все прекрасно понимает, просто боится признаться.

Вот уже сорок дней я получаю от 10 до 100 сообщений (ежедневно) в директ с проклятиями, пожеланиями скорейшей кончины, зигованиями, нацисткой свастикой и обязательным в конце: "москаляку на гиляку". Всегда эти послания приходят из открытых (!) профилей на аватарке которого славянское лицо и украинский флаг. Никого не осуждаю. Но и никогда не пойму, как так выходит, что еще несколько месяцев назад я получала от этих же людей смайлики с поцелуями и виртуальные цветы, благодарность за полезные ссылки и промокоды, а сегодня они же желают мне смерти, при том в столь извращённой форме, что мурашками за секунду покрывается все тело, – высказалась Татьяна Брухунова.

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