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Жена Стинга встретилась с украинскими беженцами в Люблине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 12:47
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Активистка и продюсер Труди Стайлер встретилась с волонтерами из Help Ukraine Center в Люблине и выразила свою поддержку украинским беженцам
Труди Стайлер встретилась с беженцами из Украины
Труди Стайлер встретилась с беженцами из Украины

Супруга британского музыканта Стинга, который недавно выступил с украинской виолончелисткой на своем концерте, тоже активно помогает украинцам.

Активистка и продюсер Труди Стайлер приехала в Люблин для того, чтобы встретиться с волонтерами, которые помогают Украине. О ее визите сообщили в организации Help Ukraine Center.

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Жена Стинга провела встречу с волонтерами
Жена Стинга провела встречу с волонтерами / Фото: Onet.pl

Стайлер посетила центр волонтеров, а также провела встречу с беженцами из Украины, чтобы лично услышать их истории и понять, что необходимо переселенцам.

Есть общий посыл, который я слышу даже от волонтеров и даже от семей перемещенных лиц: я хочу быть задействованной, я хочу быть полезной, я хочу что-то делать. В украинских людях, которых я встречаю здесь, так много борьбы, так много мужества, так много возможностей для достижения цели, – поделилась продюсер.

Труди Стайлер поддержала Украину
Труди Стайлер поддержала Украину / Фото: Onet.pl

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Кроме того, звездная пара не прекращает предоставлять гуманитарную помощь. Благодаря Стингу и Стайлер украинским беженцам были направлены медикаменты, продукты питания, товары для детей и многие другие необходимые вещи.

Ранее российская телеведущая Татьяна Лазарева показала, как помогает детям из Украины в Испании.

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