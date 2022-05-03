Жена Стинга встретилась с украинскими беженцами в Люблине

Супруга британского музыканта Стинга, который недавно выступил с украинской виолончелисткой на своем концерте, тоже активно помогает украинцам.
Активистка и продюсер Труди Стайлер приехала в Люблин для того, чтобы встретиться с волонтерами, которые помогают Украине. О ее визите сообщили в организации Help Ukraine Center.
Далее по теме
Стайлер посетила центр волонтеров, а также провела встречу с беженцами из Украины, чтобы лично услышать их истории и понять, что необходимо переселенцам.
Есть общий посыл, который я слышу даже от волонтеров и даже от семей перемещенных лиц: я хочу быть задействованной, я хочу быть полезной, я хочу что-то делать. В украинских людях, которых я встречаю здесь, так много борьбы, так много мужества, так много возможностей для достижения цели, – поделилась продюсер.
Кроме того, звездная пара не прекращает предоставлять гуманитарную помощь. Благодаря Стингу и Стайлер украинским беженцам были направлены медикаменты, продукты питания, товары для детей и многие другие необходимые вещи.
Ранее российская телеведущая Татьяна Лазарева показала, как помогает детям из Украины в Испании.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»