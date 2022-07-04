Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Жена Юрия Шатунова слегла после похорон мужа. Не выдержало сердце

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 15:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После потери мужа Светлана оказалась на больничной койке. В каком состоянии находится сейчас вдова солиста "Ласкового мая" и что ее подкосило – узнайте в материале
Вдова Юры Шатунова попала в больницу после смерти певца
Вдова Юры Шатунова попала в больницу после смерти певца / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделю назад фанаты "Ласкового мая" простились с Юрием Шатуновым. Несмотря на то, что уже долгое время артист жил с семьей в Германии, похоронили его в России . Белые розы, селфи с покойником и народные гуляния – так прошла церемония прощания с певцом.

У Юрия Шатунова остались жена Светлана, сын Деннис и дочь Эстелла.

Реклама

Артист с женой и детьми
Артист с женой и детьми

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов в комментарии росСМИ признался, что после потери мужа Светлана попала в больницу. У нее начались проблемы с сердцем.

Мне очень жаль его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь, – сказал продюсер.

По словам Герасимова, Юрий Шатунов полностью обеспечивал жену всем необходимым. Теперь же женщине придется самой выкручиваться.

Реклама

Как они сейчас без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они обитали в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна, – поделился концертный директор.

Возможно Светлану подкосила критика публики. После похорон Шатунова в Сеть слили фото, на котором жену Юрия сняли со спины. Однако вспышка фотоаппарата сыграла злую шутку с нарядом женщины, засветив ее нижнее белье. Фанаты сразу же начали возмущаться, мол Светлана специально выставила все на показ. Также они раскритиковали ее за...трусы, говоря "могла что-то и поскромнее надеть".

Жена Шатунова с дочерью и сыном
Жена Шатунова с дочерью и сыном

Что известно о смерти артиста?

Юрий Шатунов умер 23 июня по дороге в больницу . Певца не стало в возрасте 48 лет. Причина – острая сердечная недостаточность.

Реклама

К слову, продюсер Герасимов считает, что причиной сердечного приступа у Шатунова могло стать истощение и переутомление. Ведь, как поделился концертный директор, незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов. Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но музыкант не отказывался от работы.

Как известно, тело артиста кремировали. Его прах разделили на две части, одну из которых оставили в Москве, а другую семья Шатунова отвезет в Германию. Говорят, что вторую часть праха развеют над любимым озером певца в Баварии.

Ранее мы писали, что российского TikTok-блогера Даню Милохина сравнили с умершим Юрием Шатуновым. И все из-за детского дома.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять