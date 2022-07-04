Жена Юрия Шатунова слегла после похорон мужа. Не выдержало сердце

После потери мужа Светлана оказалась на больничной койке. В каком состоянии находится сейчас вдова солиста "Ласкового мая" и что ее подкосило – узнайте в материале

Вдова Юры Шатунова попала в больницу после смерти певца / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделю назад фанаты "Ласкового мая" простились с Юрием Шатуновым. Несмотря на то, что уже долгое время артист жил с семьей в Германии, похоронили его в России . Белые розы, селфи с покойником и народные гуляния – так прошла церемония прощания с певцом.

У Юрия Шатунова остались жена Светлана, сын Деннис и дочь Эстелла.

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Артист с женой и детьми

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов в комментарии росСМИ признался, что после потери мужа Светлана попала в больницу. У нее начались проблемы с сердцем.

Мне очень жаль его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь, – сказал продюсер.

По словам Герасимова, Юрий Шатунов полностью обеспечивал жену всем необходимым. Теперь же женщине придется самой выкручиваться.

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Как они сейчас без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они обитали в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна, – поделился концертный директор.

Возможно Светлану подкосила критика публики. После похорон Шатунова в Сеть слили фото, на котором жену Юрия сняли со спины. Однако вспышка фотоаппарата сыграла злую шутку с нарядом женщины, засветив ее нижнее белье. Фанаты сразу же начали возмущаться, мол Светлана специально выставила все на показ. Также они раскритиковали ее за...трусы, говоря "могла что-то и поскромнее надеть".

Жена Шатунова с дочерью и сыном

Что известно о смерти артиста?

Юрий Шатунов умер 23 июня по дороге в больницу . Певца не стало в возрасте 48 лет. Причина – острая сердечная недостаточность.

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К слову, продюсер Герасимов считает, что причиной сердечного приступа у Шатунова могло стать истощение и переутомление. Ведь, как поделился концертный директор, незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов. Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но музыкант не отказывался от работы.

Как известно, тело артиста кремировали. Его прах разделили на две части, одну из которых оставили в Москве, а другую семья Шатунова отвезет в Германию. Говорят, что вторую часть праха развеют над любимым озером певца в Баварии.

Ранее мы писали, что российского TikTok-блогера Даню Милохина сравнили с умершим Юрием Шатуновым. И все из-за детского дома.