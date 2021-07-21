Женщина, избившая 7-летнего сына Стаса Пьехи, уже нападала на людей

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи певца Стаса Пьехи, рассказал новую информацию об Ирине Безбородовой, избившей семилетнего сына артиста

Адвокат Стаса Пьехи рассказал новую информацию о женщине, избившей сына певца / Фото: instagram.com/wolfieha

Дело об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи уже набирает обороты. Сейчас сын певца Петя находится в больнице - у него сотрясения мозга, ушиб грудной клетки и левого бедра. Происшествием занимается прокуратура. Как стало известно адвокату семьи Стаса Пьехи Сергею Жорину, Ирина Безбородова, которая избила сына артиста, и ранее применяла силу к людям.

После того, как эта история получила резонанс, со мной и с рядом журналистов стали связываться люди, которые пострадали от действий этой женщины. Мы сейчас эту информацию проверяем. Также ее предоставим в правоохранительные органы. Если эта информация подтвердится, то дело приобретет совсем другой оборот, – рассказал адвокат "Пятому каналу".

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. В итоге мальчик получил многочисленные травмы.

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