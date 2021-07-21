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Женщина, избившая 7-летнего сына Стаса Пьехи, уже нападала на людей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 16:18
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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи певца Стаса Пьехи, рассказал новую информацию об Ирине Безбородовой, избившей семилетнего сына артиста
Адвокат Стаса Пьехи рассказал новую информацию о женщине, избившей сына певца
Адвокат Стаса Пьехи рассказал новую информацию о женщине, избившей сына певца / Фото: instagram.com/wolfieha

Дело об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи уже набирает обороты. Сейчас сын певца Петя находится в больнице - у него сотрясения мозга, ушиб грудной клетки и левого бедра. Происшествием занимается прокуратура. Как стало известно адвокату семьи Стаса Пьехи Сергею Жорину, Ирина Безбородова, которая избила сына артиста, и ранее применяла силу к людям.

После того, как эта история получила резонанс, со мной и с рядом журналистов стали связываться люди, которые пострадали от действий этой женщины. Мы сейчас эту информацию проверяем. Также ее предоставим в правоохранительные органы. Если эта информация подтвердится, то дело приобретет совсем другой оборот, – рассказал адвокат "Пятому каналу".

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи
Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. В итоге мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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