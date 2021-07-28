Женщина, которая напала на семилетнего сына Стаса Пьехи, провоцирует семью на новый конфликт

Недавно супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, в результате чего мальчик получил травмы. Против женщины возбудили уголовное дело

Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, не извинилась / Фото: instagram.com/wolfieha

С момента избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи, Пети, прошло больше недели, мальчика уже даже выписали из больницы. Однако до сих пор нападавшая ведет себя так, будто не чувствует себя виноватой в происшедшем. Более того, с ее стороны было несколько провокаций после инцидента.

Изданию Teleprogramma.pro адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин сообщил, что Владислава Безбородова не приносила никаких извинений семье артиста. После того как против нее было возбуждено уголовное дело, женщина начала себя странно вести. По словам адвоката, когда Петя был в больнице с мамой, в коттеджном городке продолжали находиться бабушка мальчика и родственники.

В это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит свое логическое окончание, – сказал Сергей Жорин.

Стас Пьеха с сыном / Фото: instagram.com/wolfieha

Также, по словам адвоката, Владиславе Безбородовой какая-либо мера пресечения пока не избиралась. Поэтому женщина свободно продолжает свою жизнедеятельность.

Как напали на сына Стаса Пьехи?

Экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми.

Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Ирина Безбородова обнаружила это, то схватила мальчика за руку и швырнула на землю. На его крики прибежала бабушка, на которую в итоге тоже обрушился шквал ударов и обзывательств. Остановить все помог брат экс-супруги Стаса Пьехи.

Мама Пети вызвала полицию, однако Владислава Безбородова продолжала оскорблять всех присутствующих. В итоге нападавшая и вовсе заявила, что стала жертвой и якобы получила перелом позвоночника.

Ранее Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его 7-летнего сына.