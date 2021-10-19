В прошлом году супругу Наташи Королевой попала еще в один скандал. Неизвестная женщина грозилась опубликовать интимное видео с участием Тарзана

Женщину, которая шантажировала мужа Наташи Королевой, посадили за вымогательство

Женщина требовала у супруга Наташи Королевой около двух миллионов рублей (736 тысяч гривен) за нераспространение видео интимного характера. Тарзан не побоялся огласки и обратился в полицию.

Во время операции по передаче заявленной суммы вымогательницу задержали. Ею оказалась 49-летняя Антонина Саввидис. Ее обвинили в вымогательстве в особо крупном размере.

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Как пишет StarHit, вчера Таганский суд вынес Антонине приговор: лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К слову, ранее Тарзан попал еще в один скандал. В сентябре прошлого года супруг Наташи Королевой публично признался в измене. Тарзан рассказал, что у него была интимна связь с другой девушкой, но он в тот момент был под воздействием "веществ", которыми его "накачали".

Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

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Супруг певицы заявил, что это все было сделано ради попытки нажиться на его имени. Ведь любовница Тарзана стала шантажировать его видео с изменой. Несмотря на громкий скандал, Наташа Королева простила супруга. Певица историю с изменой Тарзана тоже считает спланированой.

Захотели заработать денег на имени нашей семьи.Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги. Это наша действительность,

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

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