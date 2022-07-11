Журналистка обратилась к Маше Ефросининой из-за языкового вопроса: "Хватит скандализировать украинцев"

После заявлений ведущей об украинском в Сети разгорелся настоящий скандал! В дискуссию вмешалась и блогерша Эмма Антонюк. Она решила объяснить Ефросининой, почему переход на государственный язык важен

Эмма Антонюк отреагировала на заявления Маши Ефросининой касательно языка / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны РФ против Украины вопрос языка стал острее. В Сети постоянно возникают споры по поводу перехода русскоязычных украинцев на украинский. Раньше этот вопрос поднимала Рамина Эсхакзай. Ведущая призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных. На днях затронула тему языка и Маша Ефросинина. Однако это спровоцировало настоящий скандал.

Что сказала Маша Ефросинина об украинском?

В новом выпуске Взрослых девочек Маша Ефросинина и Оля Полякова объяснили зрителям, что пока не могут записывать проект на украинском, поскольку всю свою жизнь они говорили на русском. Поэтому им легче на этом языке рассказывать истории, формулировать и делиться мнениями.

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Вы привыкли к нам, которые не подбирают слова, фонтанируют. У нас своя химия, – отметила Маша.

Ефросинина подняла тему языка. Фото: скриншот с видео

Ефросинина добавила, что они с Олей владеют украинским. Но, к сожалению, не так хорошо, чтобы красиво и быстро изложить свои мысли.

Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там, где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не получается. Не получается шутить, и у нас нет этой химии, – объясняла Маша.

Ефросинина говорила, что они подняли этот вопрос, поскольку понимают агрессию и осознают, почему ее так много по отношению к русскому языку в их шоу.

Любимицы публики пообещали, что во "Взрослых девочках" попытаются отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском.

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Видеообращение от Эммы Антонюк

Украинскую журналистку и блогершу возмутила публичная риторика телеведущей об украинском языке. Антонюк решила объяснить Ефросининой, почему язык – важен.

На YouTube-канале Эмма рассказала, что многие годы Россия занимается деукраинизацией, распространяя собственный контент на территории нашей страны.

Дорогая Маша, у нас не было полного разнообразия украинского культурного продукта не потому, что с украинским языком что-то не так. А потому, что рядом с нами огромная империя, которая накачивала деньгами экспансию русского продукта на территориях бывших колоний. Нам не получится развивать украинский шоу-бизнес или кинематограф, пока российская пропаганда рассказывает, что все украинское бестолковое и тупое. А корыстные идиоты в Украине подхватывают и транслируют эту идею, – высказалась Эмма.

Эмма Антонюк обратилась к Ефросининой. Фото: скриншот с видео

По словам Антонюк, Украина – единственное место на карте мира, где украинцы могут претендовать на образование, услуги или контент на украинском.

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Заговорить на украинском – это не несбыточная миссия. Когда-то русскоязычная телеведущая Янина Соколова из Запорожской области или известный шеф-повар Евгений Клопотенко перешли на украинский из уважения к своим зрителям, – объяснила блогерша.

По словам Антонюк, украинский язык в Украине понимают даже те, кто им не общается ежедневно. Также Эмма объяснила, что украинцы на востоке Украины стали русскоязычными потому, что "жили под гнетом жестокой империи, которая уничтожала украинскую интеллигенцию и запрещала украинский язык".

Хватит скандализировать и оскорблять украинцев, нуждающихся в украинском языке. Мы требуем украинских продуктов и услуг не из-за капризности. Мы десятилетиями испытывали дефицит собственного языка в своей стране. Сотни лет "братская Россия" уничтожала украинский язык. Ей это не удалось, потому что многим поколениям до нас вопрос языка был ко времени. Они его сохранили за счет собственной свободы, а иногда и жизни, – подчеркнула журналистка.

Антонюк отметила, что не существует ни одного закона, который указывал бы, на каком языке человеку любить или петь колыбельные. Но, по ее словам, когда Путин пытается нас деукраинизировать, то в публичном пространстве просто необходимо отказаться от русификации.

Вы известная украинская телеведущая, десятилетиями создающая контент в Украине. Когда в следующий раз снова проигнорируете мои языковые потребности, не удивляйтесь, что такие люди, как я, возмущаются. Разъединяет ли язык? Да. Если он русский во время нападения России еще и окрашен российскими манипуляциями, – добавила блогерша.

Ранее мы сообщали, Наталья Могилевская считает, что Украине нужны три государственных языка.