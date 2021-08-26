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Знаменитая российская актриса стала монахиней

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
26 августа, 13:39
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76-летняя актриса Екатерина Васильева решила завершить карьеру и приняла постриг. Сын актрисы является священником
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева / Фото: t.me/mariashukshina

Известная российская актриса Екатерина Васильева, снявшаяся в более, чем 200 фильмах, ушла в монастырь. Теперь звезда театра и кино стала монахиней.

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Об этом сообщила коллега Екатерины Васильевой, актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления! – говорится в заявлении.

На фотографии Екатерина Васильева запечатлена в храме, с молитвенником, свечой и цветами в руках.

Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг
Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг / Фото: t.me/mariashukshina

Однако это уже не первый раз когда Екатерина Васильева принимает решение связать свою жизнь с церковью. В 1993 году актриса стала послушницей Толгкского монастыря. Спустя три года Васильева вернулась на сцену, но изменила подход к выбору ролей. Разрешение на участие в съемках актриса спрашивала у духовного отца.

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Екатерина Васильева прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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