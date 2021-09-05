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Знаменитые мужчины, которые не боятся надеть платье: 5 знаковых фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 11:00
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Украинский актер Тарас Цымбалюк недавно снялся в фотосете в розовом платье. Мы вспомнили еще пять знаменитостей среди мужчин, которые носили платья
Знаменитые мужчины, которые надевали платья
Знаменитые мужчины, которые надевали платья

Многие сейчас жалуются на то, что мужчины позволяют себе краситься, надевать "женскую" одежду, хотя на самом деле примерить платье и даже выйти в нем на сцену некоторые могли и много лет назад.

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Далее в нашей подборке, вдохновленной фотосессией Тараса Цымбалюка, пять мужчин знаменитостей, которые когда-то надевали платья.

Брэд Питт

Еще в 1999 году актер снялся в фотосессии для журнала Rolling Stone в розовом платье, платье с пайетками и еще нескольких других. Позировать в экстравагантных образах Питту предложил американский фотограф Марк Селинджер, дабы "побесить" папарацци.

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Курт Кобейн

Для бунтаря Курта Кобейна сыграть концерт, одетым в платье, было обычным делом. В таком аутфите музыкант даже снялся для обложки журнала The Face в 1993 году.

Курт Кобейн / Фото: The Face

Игги Поп

Еще один музыкант, который не стесняется надеть платье даже после 60-ти. Легендарный Игги позировал перед камерой Микаэля Янссона для Dior в 2011 году.

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Игги Поп в рекламной кампании Dior / Фото: Dior

Гарри Стайлс

Британский певец и экс-участник One Direction Гарри Стайлс тоже относит себя к "поколению свободных". Артист стал первым мужчиной, украсившим выпуск американского Vogue и для фотосета его одели в платье и разные юбки.

Гарри Стайлс для Vogue / Фото: Vogue

Эзра Миллер

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Звезда "Фантастических тварей" и "Лиги справедливости" Эзра Миллер часто появляется на красных дорожках в юбках и платьях. В 2018 году актер снялся для журнала Playboy и соцсети просто "взорвались".

Эзра Миллер для Playboy / Фото: Playboy.com

Как звезды реагируют на хамов, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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