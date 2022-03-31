Знаменитый актер Джереми Айронс поддержал беженцев из Украины

Оскароносный артист приобщился к сбору средств украинцам, пострадавшим из-за российских оккупантов

Джереми Айронс помог собрать деньги для украинских беженцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас во всем мире проводятся ряд благотворительных концертов для поддержки Украины. На днях в Бирмингеме объединились всемирно известные музыканты для помощи украинцам.

Впоследствии в Лондоне провели благотворительное мероприятие по сбору средств для Украины – "Вечер для беженцев Украины".

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Как сообщает Variety, к ивенту присоединились многие известные звезды, среди которых актрисы Грета Белламасина и Шинед Кюссак, а также Джереми Айронс.

Во время мероприятия известные журналисты, историки и популярные деятели культуры выступили с докладами по теме войны в Украине.

В частности, благотворительный вечер включал выступления журналиста Миши Гленни и историка сэра Саймона Шаммы о путинской России. Кроме того, выступал квартет виолончелей Kiva.

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Все собранные средства будут распределены между организациями из соседних стран, которые помогают беженцам адаптироваться к жизни на новом месте. В частности, это фонд Wonder Foundation, его польские партнеры – Panorama и Pontes, а также молдавский продовольственный бизнес-инкубатор – Katalyst, непосредственно предоставляющие услуги от жилья до трудоустройства сотням украинских семей, спасающихся от войны.

Кратко о Джереме Айронсе

Британский актер – лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Изворот судьбы". Также на его счету есть ряд других престижных наград, в частности "Эмми" и "Золотой глобус".

Айронс снимался во многих популярных проектах. Среди них "Лолита, "Дом Гуччи", "У воды", "А теперь, дамы и господа", "Мюнхен" и другие.

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Напомним, мировые селебретис активно поддерживают Украину финансово, морально и т.д. В частности, Бенедикт Камбербетч готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

В то же время голливудский актер Орладно Блум приехал в Молдову, чтобы помогать на месте украинцам.

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