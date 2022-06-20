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СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Знойный любовник, мужчина мечты и ошибка молодости: самые обсуждаемые романы Николь Кидман (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 июня, 12:43
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Сегодня голливудская красавица отмечает день рождения! Хоть и Николь стукнуло уже 55, но ее личная жизнь еще не раз заставит поклонников посплетничать! Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить любимых мужчин этой прекрасной леди
20 июня Николь Кидман исполнилось 55 лет.
20 июня Николь Кидман исполнилось 55 лет. / Фото: Getty Images

Сложно поверить, но у Николь Кидман долгое время не складывались отношения с мужчинами. Хоть в сети очаровательной актрисы попадали десятки самых известных красавчиков! Но лишь в 2005 году она нашла наконец-то "мужчину своей мечты".

Николь Кидман в свои 55 продолжает покорять мужские сердца, но сама звезда уже давно верна своему любимому Киту Урбану. В честь дня рождения актрисы "Сегодня" вспоминают тех, кому удалось привлечь внимание звезды "Мулен Руж!" (хоть и ненадолго).

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Маркус Грэхем

Юная Николь и Маркус Грэхем
Юная Николь и Маркус Грэхем

Австралийского актера считают первым серьезным увлечением Кидман. Они закрутили роман в 80-х и рос он очень быстро. Актриса даже собиралась пойти с Маркусом под венец. Но впоследствии Николь между любовью и карьерой выбрала второе.

Том Круз

Кидман и Круз
Кидман и Круз / Фото: Getty Images

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Об этой парочке вы, наверное, слышали не один раз. Круз и Кидман познакомились в конце 80-х во время съемок фильма "Дни грома". Тогда Том еще был женат на актрисе Мими Роджерс. Однако ради любви с Николь он развелся. Вспыхнувшей между кинозвездами страсти не мешал даже рост, над которым постоянно шутили журналисты и друзья пары – Николь была выше своего любимого почти на целую голову:)

В 1990 году Николь Кидман и Том Круз поженились. Они все никак не могли завести детей (хотя очень этого хотели), поэтому супруги усыновили девочку Изабеллу и мальчика Коннора. Вскоре в браке пары возник кризис, который они так и не смогли преодолеть. Через 10 лет супружеской жизни Николь и Том развелись. Этот союз считался одним из самых крепких в Голливуде, и никто не ожидал такого поворота!

Рассел Кроу

Кидман и Рассел Кроу
Кидман и Рассел Кроу / Фото: instagram.com/kidmanfan

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После развода с Томом Крузом Николь Кидман часто видели в компании звезды "Гладиатора". Конечно же, сразу пошли слухи об их романе. Но отношений между ними никогда никаких не было. Но у них получилась крепкая дружба.

Да, именно Рассел Кроу стал тем, благодаря кому Николь Кидман смогла справиться с последствиями разрыва с первым мужем. А еще друг актрисы пророчил ей новую любовь и беременность, что через несколько лет и случилось. Ну не друг, а золото:)

Ленни Кравиц

Кинозвезда и Ленни Кравиц
Кинозвезда и Ленни Кравиц / Фото: instagram.com/kidmanfan

Музыкант и актриса настолько разные, что непонятно, как оказались вместе:) Вероятно, Николь просто нашла в Ленни утешение (эмоциональное и сексуальное) после Круза.

Они познакомились на дне рождения общего друга. Не долго думая, парочка стала жить вместе. А вскоре Ленни сделал предложение Николь, но дело до свадьбы не дошло. Ведь актриса уже мечтала о семье, а Кравиц выступал за открытие отношения. Музыкант часто изменял любимой. Из-за этого Николь ушла от музыканта. Интересно, что после разрыва певец посвятил ей песню Lady.

Стив Бинг

Стив Бинг
Стив Бинг

Это была быстротечная любовь. Николь встречалась с кинопродюсером с 2004 по 2005 год. Причина разрыва та же – Николь хотела создать семью, а ее избранник оказался не готов.

Кит Урбан

Николь и Кит Урбан
Николь и Кит Урбан / Фото: instagram.com/kidmanfan

Именно кантри-музыкант стал главным мужчиной жизни Николь Кидман! Супруги вместе уже больше 10 лет.

Кстати, актриса первая сделал шаг к Киту. Они познакомились на ужине в честь известных австралийцев в 2005 году, где кинозвезда дала свой номер музыканту.

Пара поженилась в 2006 году в Сиднее. Через два года у них родилась дочь Сандей Роуз. В 2010-м у супругов родилась вторая дочь – Фейт Маргарет (девочка родила суррогатная мама, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана).

Актриса с мужем и детьми
Актриса с мужем и детьми

Также ходило множество слухов об интрижке Николь Кидман с Джимом Керри, Джудом Лоу и даже Робби Уильямсом. Однако слухи так и остались просто слухами:)

Вечная дружба с Наоми Уоттс

Мы не можем обойти тот факт, что мужчины в жизни Николь Кидман менялись как перчатки, а вот лучшая подруга всегда осталась одна и та же на протяжении почти 40 лет!

Николь и Наоми – самые лучшие подружки.
Николь и Наоми – самые лучшие подружки. / Фото: Getty Images

Актрисы стали дружить еще до того, как о них узнал весь мир! Они вместе ходили в школу, а затем на кастинги и даже часто вместе снимались в кино. Хотя Николь и Наоми как ни крути конкурентки, но их дружба никогда не имела соревновательного характера.

Итак, что сама Николь Кидман, что ее личная жизнь – яркая и потрясающая. Хотя и фанаты скучают по тем временам, когда звезда была с Томом Крузом, но, самое главное – она нашла свою искреннюю любовь и стала по-настоящему счастлива.

Напомним, на днях сэр Пол Маккартни отметил свое 80-летие. По случаю юбилея, мы вспоминали о потрясающих историях любви легенды.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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