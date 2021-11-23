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Звезда 80-х Понаровская пожаловалась на травлю со стороны Пугачевой: Со мной говорили, как с чокнутой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 11:46
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Примадонна до сих пор является одной из самых влиятельных персон российского шоу-биза. Некоторым артистам она помогла стать звездами. Впрочем, не со всеми у нее сложились теплые отношения
Ирина Понаровская рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой.
Ирина Понаровская рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой. / Фото: instagram.com/alla_orfey, irinaponarovskaya

Певица и актриса Ирина Понаровская призналась, что Алла Пугачева, которую захейтили в Сети из-за мини-платья, не упускала возможности подколоть ее в эфире и в жизни. Более того, по словам Ирины, Примадонна часто демонстрировала свое пренебрежительное отношение к ней.

Например, на одной из телевизионных программ Алла Борисовна с иронией обращалась к своей коллеге, чтобы поиздеваться: "Кто это? Кто это такая красивая женщина? Ирочка! Понаровская!".

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Звезда 80-х объяснила, что подобные выходки Пугачевой ей было достаточно тяжело переносить. По ее словам, такие шутки ей были неприятны.

Это была неприятная ситуация. Со мной говорили, как немного с чокнутой : "Ой, а кто это такая? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам!, – вспоминает Понаровская в программе "А поговорить?".

Сталкиваясь в эфире или в жизни, Пугачева не упускала случая подколоть Понаровскую.
Сталкиваясь в эфире или в жизни, Пугачева не упускала случая подколоть Понаровскую. / Фото: instagram.com/alla_orfey, irinaponarovskaya

Отметим, что Понаровскую считали иконой стиля, не зря ее называли "Мисс Шанель Советского Союза". На светскую вечеринку она всегда надевала элегантный наряд и умело демонстрировала свою грациозность. Однако такую манеру любила высмеять Алла Пугачева.

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Исполнительница хитов "Рябиновые бусы" и "Я больше не хочу" внезапно исчезла со сцены в конце 90-х и более 10 лет не общалась с представительными СМИ. Тогда же ходили слухи, будто артиста перестала петь именно из-за Аллы Борисовны. Отметим, что в свое время Понаровскую сочли первой после Пугачевой.

Впрочем, Ирина категорически отрицает скандал с Примадонной. Она не считала Пугачеву соперницей и никогда не обвиняла ее в том, что та испортила ее карьеру.

Ничего не знаю и знать не желаю. У меня нет врагов. Но Алла меня подкалывала и не раз. Я ни с кем не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю, потому что это неправильно, – рассказала певица.

Понаровская призналась, что они с Пугачевой все же постоянно шли параллельно.

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Кстати,сейчас все артисты являются активными пользователями Сети – они постоянно постят яркие фото. В чем секрет фотоуспеха – читайте здесь.

Смотрите интервью с Ириной Понаровской в программе "А поговорить":

Кратко о певице

Ирину Понаровскую называют неоднозначной личностью шоу-бизнеса. Одновременно с эстрадной деятельностью она отлично проявляла себя как певица джаза и блюза.

Ирину Понаровскую называют неоднозначной личностью шоу-бизнеса.
Ирину Понаровскую называют неоднозначной личностью шоу-бизнеса. / Фото: Скриншот из YouTube

Среди популярных песен: "Мольба", "Рябиновые бусы", "Ты мой бог". Стала победительницей премий на международном фестивале эстрадной песни "Дрезден-1975" и Сопот-1976".

В 1990 году получила титул "Мисс Шанель Советского Союза".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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