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Звезда 90-х Марина Хлебникова едва не сгорела при пожаре в своей квартире. Она сейчас в тяжелом состоянии

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 08:41
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Российская певица Марина Хлебникова находится в реанимации. Певица была госпитализирована после пожара в своей квартире
Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии
Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу. Певица находится в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она не может, поэтому подключена к ИВЛ. Об этом пишет Пятый канал.

По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей.

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Представители Марины Хлебниковой отказываются давать комментарии
Представители Марины Хлебниковой отказываются давать комментарии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Представители Марины Хлебниковой пока комментариев не дают. На странице певицы в Instagram появилось сообщение от команды певицы, что сейчас все находятся в шоке от случившегося и призвали ждать официальной информации.

Самыми известными хитами Марины Хлебниковой являются "Чашка кофе" или "Солнышко мое вставай". Популярность к певице пришла в 90-е. Она много гастролировала, принимала участие в разных программах. Но через некоторое время артистка исчезла из поля зрения. Поговаривали, что у Марины Хлебниковой проблемы с алкоголем. Сама певица все отрицала.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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