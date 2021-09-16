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Звезда 90-х обвинила Пугачеву в испорченной карьере многих артистов, певица ответила

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 12:05
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Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в новом своем интервью заявила, что Алла Пугачева имела влиятельные связи в шоу-бизнесе и в свое время разрушала карьеры неугодных ей артистов
Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной
Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной / Фото: Скриншот из YouTube

Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя, считает звезда "Миража". Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Об этом ранее заявила Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге.

Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно, — отметила Гулькина.

Наталья Гулькина
Наталья Гулькина / Фото: скриншот

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По словам экс-солистки "Миража", раньше "отбором" артистов занимался Иосиф Кобзон, а потом — Алла Пугачева.

Реакция Аллы Пугачевой

Звезды прошлых лет не первый раз обвиняют певицу в испорченной карьере, но она предпочитает не реагировать на эти заявления. Слова же Натальи Гулькиной Пугачева решила прокомментировать.

Алла Борисовна опубликовала пост, в котором процитировала свою песню.

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Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья, – написала певица.

Также Алла Борисовна поблагодарила журналиста Артура Гаспаряна за поддержку. Он написал колонку, в которой заступился за певицу и обвинил Наталью Гулькину в попытке пиариться на имени Пугачевой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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