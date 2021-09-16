Звезда 90-х обвинила Пугачеву в испорченной карьере многих артистов, певица ответила

Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя, считает звезда "Миража". Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Об этом ранее заявила Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге.
Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно, — отметила Гулькина.
По словам экс-солистки "Миража", раньше "отбором" артистов занимался Иосиф Кобзон, а потом — Алла Пугачева.
Реакция Аллы Пугачевой
Звезды прошлых лет не первый раз обвиняют певицу в испорченной карьере, но она предпочитает не реагировать на эти заявления. Слова же Натальи Гулькиной Пугачева решила прокомментировать.
Алла Борисовна опубликовала пост, в котором процитировала свою песню.
Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья, – написала певица.
Также Алла Борисовна поблагодарила журналиста Артура Гаспаряна за поддержку. Он написал колонку, в которой заступился за певицу и обвинил Наталью Гулькину в попытке пиариться на имени Пугачевой.
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