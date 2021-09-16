Звезда 90-х обвинила Пугачеву в испорченной карьере многих артистов, певица ответила

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в новом своем интервью заявила, что Алла Пугачева имела влиятельные связи в шоу-бизнесе и в свое время разрушала карьеры неугодных ей артистов

Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной / Фото: Скриншот из YouTube

Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя, считает звезда "Миража". Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Об этом ранее заявила Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге.

Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно, — отметила Гулькина.

Наталья Гулькина / Фото: скриншот

Реклама

По словам экс-солистки "Миража", раньше "отбором" артистов занимался Иосиф Кобзон, а потом — Алла Пугачева.

Реакция Аллы Пугачевой

Звезды прошлых лет не первый раз обвиняют певицу в испорченной карьере, но она предпочитает не реагировать на эти заявления. Слова же Натальи Гулькиной Пугачева решила прокомментировать.

Алла Борисовна опубликовала пост, в котором процитировала свою песню.

Реклама

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья, – написала певица.

Также Алла Борисовна поблагодарила журналиста Артура Гаспаряна за поддержку. Он написал колонку, в которой заступился за певицу и обвинил Наталью Гулькину в попытке пиариться на имени Пугачевой.

Реклама

Другие новости о певице: