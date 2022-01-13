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Звезда Аквамена Джейсон Момоа расстался с женой спустя 17 лет отношений

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 09:48
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Актер Джейсон Момоа опубликовал заявление, в котором рассказал, что они с Лизой Боне больше не пара
Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании
Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании / Фото: Getty Images

Вот и первое расставание в Голливуде. Кто стал инициатором развода неизвестно. Джейсон Момоа и Лиза Боне решили не вдаваться в подробности развода.

Делимся нашими семейными новостями. Мы расходимся. Мы делимся этим не потому, что считаем, что это достойно новостей, а чтобы мы могли сделать это с достоинством и честностью. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы хотим стать в будущем, – написал актер в Instagram.

/ Фото: Getty Images

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Пара познакомилась в 2005 году благодаря друзьям. Как признавался Джейсон, во время первой встречи он понял, что Лиза та самая. В 2007-м пары дочь Лола, в 2008 — сын Накоа-Вулф. Только в 2017 году Момоа и Боне решили официально узаконить свои отношения. Cтоит отметить, у Лизы есть дочь Зои Кравиц от брака с рок-музыкантом Ленни Кравицем.

Ранее мы рассказывали, что в декабре завершился самый затяжной развод в истории Голливуда. Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания.

Элина Пелешенко
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