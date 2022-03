Звезда "Бондианы" Розамунд Пайк протестует против войны и убийства в Украине: Это должно остановиться!

Уже месяц весь мир борется с российскими преступниками, которые убивают мирных людей и уничтожают украинские города. В частности, российский рэпер Oxxxymiron проводит концерты в поддержку Украины, а звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала специальный фонд.

Также не стала молчать о войне в Украине Розамунд Пайк. Актриса приняла участие в протесте против российского вторжения у посольства России в Лондоне. Кстати, во время акции здание посольства подсветили желто-голубыми цветами.

Как сообщает Deadline, акции протеста называлась #StraightFromTheFrontline. Организатором выступил Клуб журналистов Frontline.

Putin is killing journalists. This has to stop.



