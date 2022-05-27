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Звезда Бриджертонов попала в больницу из-за проблем с психическим здоровьем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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27 мая, 12:41
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Актриса Руби Баркер, известная многим по роли Марины Томпсон в популярном сериале Netflix "Бриджертоны", поделилась с поклонниками неождианной новостью
Руба Баркер из "Бриджертонов" рассказала о проблемах с психическим здоровьем
Руба Баркер из "Бриджертонов" рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Руби Баркер опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором призналась, что боролась с психологическими проблемами еще с момента выхода "Бриджертонов" в 2020 году.

Мне лучше, но я очень плохо себя чувствовала в течение очень долгого времени, — говорит актриса в видео, – Я просто хочу быть честной со всеми — я боролась. Сейчас я в больнице, меня скоро выпишут, и я надеюсь, что смогу продолжить нормально жить.

Руби Баркер сыграла Марину Томпсон в сериале "Бриджертоны"
Руби Баркер сыграла Марину Томпсон в сериале "Бриджертоны" / Фото: instagram.com/rubybarker

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Баркер объяснила, что после выписки она сделает перерыв, прежде чем возобновить работу. Она также отметила, что была "слишком строга" по отношению к самой себе и посоветовала подписчикам никогда не повторять ее ошибку.

Перестаньте быть такими строгими к себе. Нужно просто сделать перерыв и сказать: "Я не могу сделать это прямо сейчас, мне нужна поддержка".

Также Руби намекнула, что психологические проблемы были не только у нее, но и у кого-то из ее родных. Актриса назвала свою болезнь "травмой нескольких поколений". Баркер призналась, что ранее не обращала внимание на свои проблемы, хоть и чувствовала "Раздраженность, гнев и апатию".

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Отметим, что сериал "Бриджертоны" был продлен на третий и четвертый сезоны. Появится ли в них Руби – пока неизвестно. Ранее мы публиковали 7 советов, которые помогут сохранить ментальное здоровье.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

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