Звезда Бриллиантовой раки Светличная пропала в Москве – СМИ

Вскоре сын Светланы Светличной рассказал сотрудникам полиции, что его мать пропала 21 октября. Где она находится – близкие не знают.
После того, как СМИ распространили информацию об исчезновении артистки, друг Светличной заявил, что она не пропала, а переехала ближе к родственникам. Источник добавил, что сама Светлана не хочет об этом разговаривать, пишет РИА Новости.
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В 2020 году звезда "Бриллиантовой руки" получила травму голову. Минувшей весной она призналась, что из-за этого ее самочувствие ухудшилось, чаще появляется "депрессивное настроение".
Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — говорила Светличная в интервью.
В апреле этого года Светлана Светличная была госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт – официального заявления от актрисы либо ее семьи не было. По информации источников, ее состояние оценивалось как средней тяжести.