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Звезда Бриллиантовой раки Светличная пропала в Москве – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 11:53
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Родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию. По ее словам, Светлана Светличная уже несколько дней не выходит на связь
Родственница Светланы Светличной заявила об исчезновении актрисы
Родственница Светланы Светличной заявила об исчезновении актрисы / Фото: Wikipedia, YouTube

Вскоре сын Светланы Светличной рассказал сотрудникам полиции, что его мать пропала 21 октября. Где она находится – близкие не знают.

После того, как СМИ распространили информацию об исчезновении артистки, друг Светличной заявил, что она не пропала, а переехала ближе к родственникам. Источник добавил, что сама Светлана не хочет об этом разговаривать, пишет РИА Новости.

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Светлана Светличная не выходит на связь с родственниками / Фото: Википедия

В 2020 году звезда "Бриллиантовой руки" получила травму голову. Минувшей весной она призналась, что из-за этого ее самочувствие ухудшилось, чаще появляется "депрессивное настроение".

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Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — говорила Светличная в интервью.

В апреле этого года Светлана Светличная была госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт – официального заявления от актрисы либо ее семьи не было. По информации источников, ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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