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Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж: смотрим свадебные фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 11:54
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Новостью о свадьбе 32-летняя Коллинз поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она опубликовала несколько снимков и трогательно их подписала
Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла
Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз вышла замуж за своего возлюбленного, 28-летнего американского режиссера Чарли Макдауэлла. Пара поженилась 4 сентября в Колорадо, но фото со свадьбы актриса разместила в соцсети только сейчас. Про их помолвку стало известно осенью прошлого года.

Я никогда не хотела быть чьей-либо больше, нежели твоей. И теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я безумно тебя люблю, – трогательно подписала снимок Лили.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл
Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / Фото: instagram.com/lilyjcollins

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Судья по всему, пара не стала устраивать пышную свадьбу, а отметили важное событие в кругу родных и самых близких друзей. К слову, на торжество Лили надела платье от Ralph Lauren.

Никогда не была счастливее. То, что начиналось как сказка, теперь стало моей реальностью навсегда. Я никогда не смогу описать, насколько нереальными были эти прошедшие выходные, но с магии начинать весьма неплохо, – поделилась Коллинз.

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла
Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Что известно об отношениях Лили и Чарли:

  • Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл стали встречаться в 2019 году.
  • Осенью прошлого года они объявили о помолвке.
  • Чарли – американский режиссер, сын известного британского актера Малкольма Макдауэлла.
  • До Лили у Чарли был роман со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк и аткрисой Руни Марой. Лили Коллинз состояла в отношениях с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, ей также приписывали роман с Заком Эфроном.
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Ранее мы сообщали, что сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон.

Смотрите видео о звездных свадебных букетах:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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