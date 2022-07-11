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Звезда "Фантастической четверки" Кейт Мара беременна

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 11:18
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Голливудская актриса и ее супруг Джейми Белл спустя три года после рождения первенца ждут пополнение в семье. Радостную новость звезда сообщила поклонникам в социальных сетях
Кейт Мара ждет второго ребенка
Кейт Мара ждет второго ребенка

39-летняя Кейт Мара снова ждет малыша. О том, что в актерской семье будет пополнение звезда кино сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Актриса опубликовала снимок с супругом, сделанный папарацци, и добавила к нему короткую подпись: "На этом фото нас трое".

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В комментариях пара получила сотни комментариев от поклонников и коллег с поздравлениями.

Кейт Мара и Джейми Белл

Пара познакомилась на съемках фильма "Фантастическая четверка" в 2014 году, а в 2015 стало известно, что коллеги встречаются. Спустя два года отношений Кейт и Джейми объявили о помолвке и вскоре сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе.

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Джейми Белл и Кейт Мара
Джейми Белл и Кейт Мара

В мае 2019 года у супругов родилась дочь. Несмотря на то, что малышке уже три года, знаменитые родители не спешат раскрывать ее имя и не делятся ее фотографиями в социальных сетях. Также у Джейми есть сын от первого брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд.

Кейт Мара с дочерью
Кейт Мара с дочерью / Фото: Marieclaire

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Как рассказала Мара в подкасте доктора Берлина, за три месяца до того, как забеременеть дочерью, у нее случился выкидыш. Оказалось, что у звезды "Карточного домика" была повреждена яйцеклетка и плод не смог правильно развиваться.

Ранее стало известно, что звезда "Венома" и "Горбатой горы" Мишель Уильямс ждет третьего ребенка.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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