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Звезда "Интернов" Светлана Пермякова сделала два аборта: Когда из наркоза выходила, рыдала

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 14:11
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Известная актриса откровенно рассказала о непростых страницах в своей жизни
Светлана Пермякова заговорила на болезненную для себя тему
Светлана Пермякова заговорила на болезненную для себя тему / Фото: Instagram

Недавно популярная российская актриса Светлана Пермякова дала откровенное интервью Елене Ханге для ее YouTube-канала, где рассказала много откровенных фактов из своей жизни, но особый резонанс в прессе вызвали ее признания о пережитых абортах.

Отметим, что звезда "Интернов" никогда не скрывала, что два раза делала аборт. И хотя это было довольно давно, актрисе по-прежнему непросто говорить на столь личную и болезненную тему.

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В интервью Ханге Пермякова рассказала, что первый аборт сделала в 21 год, так как абсолютно не была готова становиться матерью. Да и с отцом ребенка длительных и серьезных отношений не было: беременность наступила после мимолетного романа. Поэтому Светлана и приняла непростое решение прервать беременность.

Светлана Пермякова дала откровенное интервью о самом сокровенном
Светлана Пермякова дала откровенное интервью о самом сокровенном / Фото: Instagram

Человек был приезжий, издалека. Это была случайная влюбленность. Мы ходили, гуляли. Он должен уехать, а у меня работа, выпускной, спектакли... Вся жизнь впереди. Понимаю, что это нужно… Ну вот так.

По словам Пермяковой, родные догадывались о происходящем, но не пытались ее остановить.

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Я видела, что мама знает, о чем могу с ней поговорить... Было ощущение — я не сказала, а она не настаивает. Мол, ты сама прими решение. Ты ничего не говоришь, а я ничего не могу сказать.

Во второй раз история повторилась через год, тогда ребенка не захотел уже ее спутник:

Светлана Пермякова сделала два аборта
Светлана Пермякова сделала два аборта / Фото: Instagram

Это тоже было случайное знакомство в электричке, романтические гулянья, потом еще что-то… Я ему сказала, что беременна, а он ответил: "Нет". Я такая была дура! Посылает Господь… А ты не готов!


Тот период своей жизни артистка вспоминает с ужасом:

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Когда из наркоза выходила, помню, что рыдала и говорила: "Я хочу детей!" И у меня лактация началась… Приезжаю на репетицию спектакля, а у меня молоко. Что делать, не знаю… Сначала сцеживалась. Это дурдом! Я стала перетягиваться. Три-четыре дня ходила с перетяжками.

Конечно же, она переживала, сможет ли когда-то познать радость материнства, пережив такие операции. Но в 40 лет это все же случилось. Пермякова родила дочь Варвару Максиму Скрябину. И сейчас 49-летняя звезда не может нарадоваться наследнице.

Светлана Пермякова с семьей
Светлана Пермякова с семьей / Фото: Instagram

К слову, сейчас также обсуждают откровения Елены Прокловой об аборте.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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