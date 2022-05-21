Звезда нашумевшей "Игры в кальмара" поддержал Украину в Каннах

Исполнивший главную роль в сериале "Игра в кальмара" актер Ли Чон Че продемонстрировал свою поддержку Украине на Каннском кинофестивале

Звезда "Игры в кальмара" поддержал Украину / Фото: Getty Images

Сейчас в Каннах проходит один из самых известных и масштабных кинофестивалей. Но в этом году на мероприятии говорили не только о кино, но и войне в Украине. А президент Владимир Зеленский открывал фестиваль.

На красной дорожке свою поддержку украинскому народу выразил южнокорейский актер Ли Чон Че, который стал звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

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Чон Че появился на фотосессии в честь южнокорейского фильма "Охота" в костюме молочного цвета, а главным акцентом в его образе стал платок в сине-желтых оттенках. Таким образом актер выразил свою поддержку и солидарность Украине в войне с Россией.

Ли Чон Че поддержал Украину на Каннском кинофестивале

Напомним, что Каннский кинофестиваль начался 17 мая и продлится до 28 мая. На нем представлены разножанровые фильмы из разных стран мира.

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Но не всем может выпасть возможность показать свой шедевр. Например, российская журналистка Ксения Собчак боится, что фильм Серебренникова снимут с Каннского кинофестиваля из-за войны в Украине.

Ранее мы писали, что украинский кот Степан из Харькова стал обладателем престижной премии на блогерском фестивале Каннах.