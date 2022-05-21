Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда нашумевшей "Игры в кальмара" поддержал Украину в Каннах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исполнивший главную роль в сериале "Игра в кальмара" актер Ли Чон Че продемонстрировал свою поддержку Украине на Каннском кинофестивале
Звезда "Игры в кальмара" поддержал Украину
Звезда "Игры в кальмара" поддержал Украину / Фото: Getty Images

Сейчас в Каннах проходит один из самых известных и масштабных кинофестивалей. Но в этом году на мероприятии говорили не только о кино, но и войне в Украине. А президент Владимир Зеленский открывал фестиваль.

На красной дорожке свою поддержку украинскому народу выразил южнокорейский актер Ли Чон Че, который стал звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

Реклама

Чон Че появился на фотосессии в честь южнокорейского фильма "Охота" в костюме молочного цвета, а главным акцентом в его образе стал платок в сине-желтых оттенках. Таким образом актер выразил свою поддержку и солидарность Украине в войне с Россией.

Ли Чон Че поддержал Украину на Каннском кинофестивале
Ли Чон Че поддержал Украину на Каннском кинофестивале

Напомним, что Каннский кинофестиваль начался 17 мая и продлится до 28 мая. На нем представлены разножанровые фильмы из разных стран мира.

Реклама

Но не всем может выпасть возможность показать свой шедевр. Например, российская журналистка Ксения Собчак боится, что фильм Серебренникова снимут с Каннского кинофестиваля из-за войны в Украине.

Ранее мы писали, что украинский кот Степан из Харькова стал обладателем престижной премии на блогерском фестивале Каннах.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять