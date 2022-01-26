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Звезда "Один дома" Маколей Калкин обручился с матерью своего ребенка – СМИ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 20:06
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Похоже, популярный актер Маколей Калкин вскоре сменит семейный статус. Стало известно о том, что он обручился с Брендой Сонг. Подробности счастливого события уже в нашем материале
Пара готовится к свадьбе
Пара готовится к свадьбе / Фото: Instagram

Издание People со ссылкой на свои источники сообщает сенсационные новости: Маколей Калкин и Бренда Сонг помолвлены!

Судя по свежим данным, 41-летний Маколей Калкин сделал предложение руки и сердца 33-летней Бренде Сонг, матери его 9-месячного сына Дакоты.

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Подтверждением новости служит также тот факт, что на днях папарацци сфотографировали девушку с бриллиантовым кольцом на левой руке, когда она гуляла в Беверли-Хиллз.

Маколей Калкин и Бренда Сонг
Маколей Калкин и Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Коротко об отношениях Маколея Калкина и Бренды Сонг

Калкин и Сонг познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Их отношения превратились из рабочих в романтические в июле 2017. Тогда пару заметили на свидании в итальянском ресторане Craig's в Лос-Анджелесе. В целом у пары очень много общего. Бренда Сонг – американская актриса, продюсер и фотомодель, телезвезда канала "Дисней".

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В апреле прошлого года у пары родился первенец, сын Дакота, которого они назвали в честь покойной сестры Калкина.

Маколей Калкин и Бренда Сонг готовятся к свадьбе
Маколей Калкин и Бренда Сонг готовятся к свадьбе / Фото: Getty Images

Также напомним, ранее Маколей Калкин едва не женился на Миле Кунис, голливудской актрисе с украинскими корнями. Они встречались более 10 лет. Разрыв с девушкой Маколей переживал очень тяжело, ходили слухи, что из-за сердечной травмы он даже пытался свести счеты с жизнью. Якобы из-за нее также актер пристрастился к наркотикам и алкоголю. К счастью, непростой период уже в прошлом.

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Калкин и Кунис / скриншот

Поздравляем Маколея Калкина и Бренду Сонг с помолвкой!

Также читайте, как готовится к свадьбе Кристен Стюарт.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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