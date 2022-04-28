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Звезда "Один дома" Маколей Калкин засветился на прогулке со своим маленьким сыном

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 16:16
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"Один дома" уже не один! Теперь актер воспитывает свою маленькую копию
Папарацци "поймали" актера вместе с его наследником в Лос-Анджелесе
Папарацци "поймали" актера вместе с его наследником в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images, instagram.com/macaulay_culkin

На днях папарацци поймали Маколея Калкина на прогулке в Лос-Анджелесе. Вместе с ними была его невеста Бренди Сонг, которой артист сделал предложение в январе, а также их 11-месячный сын Дакота.

Семья наслаждалась прогулкой на свежем воздухе. 41-летний Калкин был в серой джинсовой рубашке, белой футболке, а также в темно-синих спортивных штанах с классическими кроссовками. В то же время его 34-летняя возлюбленная надела сине-желтый жакет, который соединила с черным топом, мешковатыми брюками и кроссовками.

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Актер с семьей
Актер с семьей / Фото: instagram.com/macaulay_culkin

На мальчике был милый бежевый кардиган с черными штанишками и крошечными черными кроксами.

Маколей Калкин и его сын Дакота выглядели очень мило. Интересно, что у обоих были прически в стиле ирокез. Такой дуэт смотрелся очень органично. Более того, фанаты уже заметили некоторое сходство сына и отца.

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Маколей Калкин с сыном/ кадр из "Один дома"
Маколей Калкин с сыном/ кадр из "Один дома"

Кратко об отношениях Калкина и Сонг

Актеры познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. В июле 2017 они закрутили роман. Тогда пару заметили на свидании в итальянском ресторане в Лос-Анджелесе. У Маколея и Бренды очень много общего. Отметим, что Сонг – американская актриса, продюсер и фотомодель, телезвезда канала "Дисней".

Маколей Калкин и Бренда Сонг готовятся к свадьбе
Маколей Калкин и Бренда Сонг готовятся к свадьбе / Фото: Getty Images

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В апреле 2021 года у влюбленного родился первенец – сын Дакота, которого они назвали в честь покойной сестры Калкина. В этом году парочка объявила о помолвке.

Напомним, на днях сын французского актера Алена Делона показал редкое видео с отцом, решившийся на эвтаназию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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