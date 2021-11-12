Карпович впервые ответила на вопросы о романе с Прилучным: Ничего не скрываем

Актеров вместе не раз фотографировали на отдыхе, пара приходит на светские мероприятия, но вместе пока не готова позировать. До недавнего времени ни Павел, ни Мирослава не давали комментариев. Но в новом своем интервью для kp.ru звезда "Папины дочек" впервые решила ответить на вопрос об отношениях с Прилучным.
Актриса по-прежнему не хочет делиться подробностями, но и отрицать роман не стала.
Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину, – ответила Карпович.
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Актриса подчеркнула, что делиться личным не собирается и дальше. По словам Мирославы Карпович, вокруг много людей, не готовых искренне порадоваться за ее счастье, а она не хочет никого раздражать.
Напомним, по слухам, роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного начался еще когда актер состоял в браке с Агатой Муцениеце.
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