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Карпович впервые ответила на вопросы о романе с Прилучным: Ничего не скрываем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 12:09
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Уже больше года в СМИ обсуждают роман звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович и Павла Прилучного
Мирослава Карпович призналась, что не скрывает роман с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович призналась, что не скрывает роман с Павлом Прилучным / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актеров вместе не раз фотографировали на отдыхе, пара приходит на светские мероприятия, но вместе пока не готова позировать. До недавнего времени ни Павел, ни Мирослава не давали комментариев. Но в новом своем интервью для kp.ru звезда "Папины дочек" впервые решила ответить на вопрос об отношениях с Прилучным.

Актриса по-прежнему не хочет делиться подробностями, но и отрицать роман не стала.

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Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину, – ответила Карпович.

Мирослава Карпович впервые прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович впервые прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса подчеркнула, что делиться личным не собирается и дальше. По словам Мирославы Карпович, вокруг много людей, не готовых искренне порадоваться за ее счастье, а она не хочет никого раздражать.

Напомним, по слухам, роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного начался еще когда актер состоял в браке с Агатой Муцениеце.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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