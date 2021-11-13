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Звезда Сумерков Тейлор Лотнер сделал предложение любимой девушке: для нее это было неожиданно (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 21:59
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Исполнитель роли оборотня Джейкоба в знаменитой саге сообщил о помолвке со своей любимой Тейлор Доум. Пара встречалась около трех лет и теперь решила перевести отношения на более высокий уровень
Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер сделал предложение своей девушке.
Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер сделал предложение своей девушке. / Фото: taylorlautner

Следом за своей "сумеречной" любимой Кристен Стюарт, которая недавно объявила о помолвке со сценаристкой, 29-летний актер также сделал предложение своей любимой. Сделал это Тейлор еще два дня назад, но только сейчас решил рассказать об этом публике.

Снимки с церемонии помолвки Тейлор разместил в Instagram. На них можно увидеть, как эмоционально отреагировала на такой решительный шаг девушка. Очевидно, для нее предложение руки и сердца стало неожиданностью.

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29-летний артист выбрал для помолвки зеркальную дату .
29-летний артист выбрал для помолвки зеркальную дату . / Фото: taylorlautner

11.11.2021. И вот так все мои желания исполнились, – подписал Тейлор.

Парень выбрал для помолвки зеркальную дату – 11.11 – и организовал романтическую обстановку: свечи, лепестки цветов, неоновая вывеска с собственной фамилией. Вероятно, невеста актера после свадьбы собирается взять его фамилию.

Актер организовал романтическую обстановку для помолвки.
Актер организовал романтическую обстановку для помолвки. / Фото: taylorlautner

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Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года. Актер постоянно делится в соцсетях снимками со своей любимой, и, судя по ним, пара постоянно проводит время вместе.

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года | Фото: taylorlautner
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются с 2018 года / Фото: taylorlautner
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Тейлор Доум далека от мира шоу-бизнеса, она работает медсестрой. Ей 24 года. Параллельно девушка снимает контент для своего Instagram-аккаунта, в котором более 150 тысяч фолловеров.

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Напомним, ранее Тейлор Лотнер встречался с коллегой по проекту "Королевы крика" Билли Лурд. Также ему приписывали романы с Мари Авгеропулос, Лили Коллинз, Майкой Монро.

В прошлом актер встречался с Селеной Гомес, но этот красивый роман быстро закончился. Этот брак для актера будет первым.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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