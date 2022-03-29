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Звезда "Универа" пожаловался, что слишком много санкций. Украинцы ему ответили

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 10:12
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Российские артисты все чаще начали рассказывать в соцсетях о том, как им стало сложно жить
Стасу Ярушину объяснили, кого нужно благодарить за санкции против России
Стасу Ярушину объяснили, кого нужно благодарить за санкции против России / Фото: Instagram

Марафон жалоб среди звезд продолжается. Яна Рудковская шокирована подорожанием бумаги, Лолита – ценами на сахар, а актер из сериала "Универ" Стас Ярушин жалуется, что санкций слишком много.

По словам актера, он уже сбился со счета от количества санкций, которых с каждым днем становится все больше. Но его даже не это волнует, а то что они "касаются обычных граждан, которые не в курсе всего"

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Причем, парадокс в том, что эти санкции идут ответом и на запад, но они продолжают их штамповать. Всегда есть последствия, ну не будут все санкции действовать только в одну сторону, – написал Ярушин в Instagram.

Скриншот: Instagram

По мнению звезды Универа", теперь хуже станет жить не только в России, но и в других странах.

Просто все это приведёт к проблемам с продовольствием у всех, а ещё жёстче это коснётся тех, кто вообще не при чем. В бедных странах все будет еще жестче, к сожалению. И повторюсь, идиотизм в том, что коснется это обычного народа с обеих сторон, за что и обидно.

В комментариях украинцы не стали молчать и объяснили ему, почему весь мир вводит санкции против России.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Добавим, российские звезды все чаще стали жаловаться на влияние санкций за нападение на Украину. Александр Васильев говорил, какое печальное будущее ждет российскую моду, а поклонница Путина Анна Нетребко сидит без работы.

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Элина Пелешенко
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