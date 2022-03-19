Звезда Универа заявила, что санкции россию не пугают: Настало время показать себя

Актриса Анна Хилькевич на 24-й день вторжения россии в Украину опубликовала пост в поддержку российской агрессии

Анна Хилькевич высказалась о российской агрессии / Фото: скриншот

Звезда сериала "Универ" опубликовала пост в поддержку россии. Хилькевич осудила звезд, которые выезжают из россии. Она отметила, что никуда эмигрировать не собирается.

Мое мнение что в стране должны жить люди, которые любят и поддерживают свою страну! А не наоборот. Именно народ, население страны задают общий темп, энергию и движок государства.

/ Фото: Instagram

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Российская актриса высказалась и о санкциях против россии.

Нас не напугать санкциями, запретами и угрозами. Россия не ведёт двойную игру. Россия всегда с распростертыми объятиями встречала и принимала. Но это лишь от великодушия и желания выстроить доверительные дружеские интернациональные отношения, а не из-за слабости. А сейчас настало время показать себя. Показать всю силу и мощь нашей удивительной страны, наполненной талантливыми, прекрасными и сильными духом людьми!



/ Фото: скриншот

По словам Хилькевич, все у них получится и санкции называет новыми возможностями

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Надо изучать историю своей страны, а не читать непонятно откуда взявшиеся "псевдоновости", тогда картина станет ясной и не нужно будет сверять источники в поисках истины. Я русская. И я горжусь этим. Я со страной. Я Дома. И ещё. В это непростое время нашему президенту особенно сильно нужна поддержка. Поверьте, это делать надо не ради себя, а ради нас, ради будущего нашей великой и могучей россии.

К слову, актриса Анна Кузина, прославившаяся благодаря роли Яны Семакиной в "Универе", осудила действия путина и поблагодарила ВСУ за защиту.

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