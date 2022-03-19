Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда Универа заявила, что санкции россию не пугают: Настало время показать себя

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 12:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса Анна Хилькевич на 24-й день вторжения россии в Украину опубликовала пост в поддержку российской агрессии
Анна Хилькевич высказалась о российской агрессии
Анна Хилькевич высказалась о российской агрессии / Фото: скриншот

Звезда сериала "Универ" опубликовала пост в поддержку россии. Хилькевич осудила звезд, которые выезжают из россии. Она отметила, что никуда эмигрировать не собирается.

Мое мнение что в стране должны жить люди, которые любят и поддерживают свою страну! А не наоборот. Именно народ, население страны задают общий темп, энергию и движок государства.

/ Фото: Instagram

Реклама

Российская актриса высказалась и о санкциях против россии.

Нас не напугать санкциями, запретами и угрозами. Россия не ведёт двойную игру. Россия всегда с распростертыми объятиями встречала и принимала. Но это лишь от великодушия и желания выстроить доверительные дружеские интернациональные отношения, а не из-за слабости. А сейчас настало время показать себя. Показать всю силу и мощь нашей удивительной страны, наполненной талантливыми, прекрасными и сильными духом людьми!

/ Фото: скриншот

По словам Хилькевич, все у них получится и санкции называет новыми возможностями

Реклама

Надо изучать историю своей страны, а не читать непонятно откуда взявшиеся "псевдоновости", тогда картина станет ясной и не нужно будет сверять источники в поисках истины. Я русская. И я горжусь этим. Я со страной. Я Дома. И ещё. В это непростое время нашему президенту особенно сильно нужна поддержка. Поверьте, это делать надо не ради себя, а ради нас, ради будущего нашей великой и могучей россии.

К слову, актриса Анна Кузина, прославившаяся благодаря роли Яны Семакиной в "Универе", осудила действия путина и поблагодарила ВСУ за защиту.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять