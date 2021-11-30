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Звезда "В бой идут одни старики" могла умереть от запущенной болезни

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 16:07
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66-летняя артистка Евгения Симонова несколько лет назад пережила сложную операцию, которая могла закончиться летальным исходом
Евгении Симоновой медики удалили злокачественную опухоль
Евгении Симоновой медики удалили злокачественную опухоль / Фото: Скриншот из YouTube

Из-за постоянных театральных выступлений иммунитет актрисы ослабевал, поэтому у нее появилось воспаление легких. Плотный гастрольный график не позволял Евгении полноценно вылечиться – проблемы с легкими периодически проявлялись на протяжении многих лет.

Не было же ограничений! Воспаление, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала... И началась хроника, – вспоминает актриса в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Звезда фильма "В бой идут одни старики" неоднократно лечила воспаление легких
Звезда фильма "В бой идут одни старики" неоднократно лечила воспаление легких / Фото: Скриншот из YouTube

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На обследовании врачи заметили в легких Евгении странное пятно, но не предали этому большого значения.

После очередного воспаления вдруг оно у меня раз — и выросло. Врачи сказали удалять. Испугалась? Нет! Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова, – говорит Симонова.

Родные повезли актрису в немецкую клинику, где ее лечащий врач настоял на операции.

Когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого, — признается Евгения.

К счастью, сейчас болезнь уже никак не проявляется. Симонова регулярно посещает обследования и бдительно следит за своим здоровьем.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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