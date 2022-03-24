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Звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала фонд, чтобы помогать украинцам

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24 марта, 23:56
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Канадская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник с самого первого дня поддерживает Украину
Звезда "Викингов" активно поддерживает Украину
Звезда "Викингов" активно поддерживает Украину / Фото: Instagram

Кэтрин Винник активно в соцсетях пишет о войне в Украине. Звезда "Викингов" призналась, о всем происходящем она узнает не только из новостей, также она общается с командой президента Украины Владимира Зеленского.

Я поддерживаю связь с командой президента Зеленского почти каждый день, узнаю много нового, и мне больно видеть, что происходит. Не могу поверить, что мы живем в то время, когда ни в чем невиноватых мужчин, женщин и детей убивают прямо на наших глазах, – цитирует актрису Hollywood Reporter.

Кэтрин Винник с Владимиром и Еленой Зеленскими
Кэтрин Винник с Владимиром и Еленой Зеленскими / Фото: instagram.com/katherynwinnick

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Кэтрин вместе со своей мамой создали благотворительный фонд Winnick Fondation для сбора средств на нужды Украины.

Очень важно помогать тем, кто сейчас находится в Украине и продолжает бороться за свободу

Также актриса старается помочь украинским беженцам в Канаде с жильем и вещами первой необходимости.

Напомним, Кэтрин Винник – канадская актриса украинского происхождения. Родители актрисы – украинцы, они были вынуждены со своими родителями переехать в Канаду в 1948 году. Артистка в 2021 году впервые побывала на исторической родине, неплохо говорит по-украински и даже знает народные песни.

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Ранее стало известно, что Шон Пенн помогает украинцам в Польше.

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