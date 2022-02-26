Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда Властелина колец Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 февраля, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все больше знаменитостей пишут в соцсетях о российской агрессии и призывают остановить войну
Элайджа Вуд поддержал Украину
Элайджа Вуд поддержал Украину / Фото: twitter.com/elijahwood

Голливудская звезда Милла Йовович накануне эмоционально о войне России против Украины. Поддержала нас и Мадонна, которая открыто послала Путина.

Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо в трилогии "Властелин колец" также не остался равнодушным. Актер опубликовал в Twitter-аккаунте короткое сообщение:

Реклама

Мое сердце с Украиной и украинцами.

Скриншот: twitter.com/elijahwood

В 2005 году Элайджа Вуд снимался в фильме "И все осветилось", сюжет которого развивается вокруг еврейского парня, отправившегося в Украину, а именно в Одессу. Картину снял голливудский актер Лев Шрайбер, чей дедушка был украинцем.

Реклама

Кадр из фильма "И все осветилось" / Скриншот из видео

"И все осветилось" снимали преимущественно в Чехии, зато одного из персонажей – переводчика-неуча сыграл родившийся в Украине музыкант Евгений (Юджин) Хутц – лидер группы Gogol Bordello.

Реклама

Ранее Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину. Американский киноактер и 38-й губернатор Калифорнии признался, что его вдохновляет храбрость и человечность украинского народа.

Мои мысли с украинским народом. Меня несколько раз просили об интервью, но я считаю, что все новости должны быть сосредоточены на том, что происходит в Украине. На трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое вдохновляет нас, – написал Арни.

Ранее известный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
26 февраля. Виктор Мари Гюго. Ровно 220 лет назад родился классик мировой литературы, ярчайший представитель французского романтизма…
История дня - за минуту
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять