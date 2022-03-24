Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Леси

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда "Властелина колец" Орландо Блум в Молдове помогает украинским беженцам

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 08:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудский актер делает все, что в его силах, чтобы помочь украинцам
Орландо Блум поделился трогательными кадрами
Орландо Блум поделился трогательными кадрами / Фото: instagram.com/orlandobloom

Сегодня ровно месяц с момента, как Украина мужественно противостоит путинской ненависти, отражая атаки российских оккупантов. Весь мир сплотился, чтобы закончить это военное беззаконье. Многие помогают Украине материально, информационно и по-человечески своей поддержкой. Знаменитый голливудский актер Орландо Блум – один из них.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" продолжает поддерживать украинцев и призывает других делать то же самое.

Реклама

На своей странице в инстаграм он опубликовал кадры с украинскими детками. Актер, который является послом доброй воли, в рамках программы UNICEF находится в Молдове. Там он лично помогает украинским семьям, которым пришлось покинуть дома из-за нападения России на Украину.

Орландо Блум с детками из Украины
Орландо Блум с детками из Украины / Фото: instagram.com/orlandobloom

С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности,

- написал актер в соцсети.

Реклама

Актер делает все, чтобы помочь Украине
Актер делает все, чтобы помочь Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

Также Орландо Блум призвал не быть равнодушными и делать свой вклад в помощь украинским детям, ведь они первыми страдают от кровавого узурпатора Путина.

Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать.

Отметим, это не первые раз, когда Орландо Блум вступается за Украину. Так, в 2016 году он встречался с украинскими детьми на Донбассе, а также был в Харькове и Киеве.

Реклама

Что касается Молдовы, она приняла уже больше 400 тысяч украинских беженцев.

Также напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
2
Иван Ургант Иван Ургант
3
Ксения Собчак Ксения Собчак
4
Семен Слепаков Семен Слепаков
5
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
6
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
8
FACE FACE
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять