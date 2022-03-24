Звезда "Властелина колец" Орландо Блум в Молдове помогает украинским беженцам

Голливудский актер делает все, что в его силах, чтобы помочь украинцам

Орландо Блум поделился трогательными кадрами / Фото: instagram.com/orlandobloom

Сегодня ровно месяц с момента, как Украина мужественно противостоит путинской ненависти, отражая атаки российских оккупантов. Весь мир сплотился, чтобы закончить это военное беззаконье. Многие помогают Украине материально, информационно и по-человечески своей поддержкой. Знаменитый голливудский актер Орландо Блум – один из них.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" продолжает поддерживать украинцев и призывает других делать то же самое.

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На своей странице в инстаграм он опубликовал кадры с украинскими детками. Актер, который является послом доброй воли, в рамках программы UNICEF находится в Молдове. Там он лично помогает украинским семьям, которым пришлось покинуть дома из-за нападения России на Украину.

Орландо Блум с детками из Украины / Фото: instagram.com/orlandobloom

С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности,

- написал актер в соцсети.

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Актер делает все, чтобы помочь Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

Также Орландо Блум призвал не быть равнодушными и делать свой вклад в помощь украинским детям, ведь они первыми страдают от кровавого узурпатора Путина.

Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать.

Отметим, это не первые раз, когда Орландо Блум вступается за Украину. Так, в 2016 году он встречался с украинскими детьми на Донбассе, а также был в Харькове и Киеве.

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Что касается Молдовы, она приняла уже больше 400 тысяч украинских беженцев.

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