Звезду "Ширли-мырли" госпитализировали в тяжелом состоянии – СМИ

По информации Telegram-канала Mash, российский актер Валерий Гаркалин находится в больнице еще со 2 октября. У 67-летнего артиста поражено от 25% до 50% лёгких.
Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем. Сейчас Валерий Борисович находится под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, – пишет Mash.
Напомним, в 2020 году актер уже попадал в больницу с пневмонией. Также в начале 2018 года у Гаркалина было воспаления легких. Тогда артиста экстренно госпитализировали прямо во время гастролей.
Валерий Гаркалин знаком зрителям по ролям в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".
Ранее стало известно о госпитализации российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. По информации СМИ у артистки COVID-19. Она находится в тяжелом состоянии.
Ранее в программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:
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