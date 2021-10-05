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Звезду "Ширли-мырли" госпитализировали в тяжелом состоянии – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 10:48
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Российского артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве несколько дней назад. У актера подтвердился COVID-19
/ Фото: Instagram

По информации Telegram-канала Mash, российский актер Валерий Гаркалин находится в больнице еще со 2 октября. У 67-летнего артиста поражено от 25% до 50% лёгких.

Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем. Сейчас Валерий Борисович находится под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, – пишет Mash.

Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин / Фото: Instagram

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Напомним, в 2020 году актер уже попадал в больницу с пневмонией. Также в начале 2018 года у Гаркалина было воспаления легких. Тогда артиста экстренно госпитализировали прямо во время гастролей.

Валерий Гаркалин знаком зрителям по ролям в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".

Ранее стало известно о госпитализации российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. По информации СМИ у артистки COVID-19. Она находится в тяжелом состоянии.

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Ранее в программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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