Звезда советского кино Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом

Здоровье звезды "Афони" и "Иван Васильевич меняет профессию" сильно пошатнулось в канун Рождества. 85-летний артитст оказался в реанимации

Актера советского кино Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию 6 января. Сейчас Куравлев находится в реанимации одной из московских больниц.

Как известно, артист поступил в больницу с серьезными жалобами на проблемы с дыханием. В комментарии изданию "СтарХит" сотрудники больницы сообщили, что у актера положительный тест на коронавирус.

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Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление, – сообщили инсайдеры.

Также стало известно, что Куравлев страдал от гипертонии. Летом у него случился приступ, во время которого он потерял сознание.

Сейчас за состоянием Куравлева наблюдают его дочь и сын, Екатерина и Василий. В последнее время артист жил вместе с дочерью в его московской квартире.

После смерти супруги Нины в 2012 году, актер стал вести скрытный образ жизни и перестал общаться с коллегами, а также сниматься в кино.

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Куравлев до сих очень болезненно переживает утрату, поэтому не исключено, что некоторые проблемы со здоровьем у актера могли начаться у него на фоне стресса.

Ранее стало известно, что 68-летняя советская актриса Елена Проклова оказалась в больнице с инсультом.