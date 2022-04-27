Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Мадонна свободна

Будни Леси

Нежность от Джа

Ступку захейтили

Новая роль Даши

Юэн женился
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезды Кадетов и экс-зять Пугачевой: позорный список артистов-рашистов, которые поддерживают войну

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Большинство российских звезд слишком переживают за свою карьеру в России, поэтому готовы поддерживать любой бред Кремля, чтобы держаться на плаву
В Сети появился список российских звезд, которые поддерживают путинский режим
В Сети появился список российских звезд, которые поддерживают путинский режим / Фото: Скриншот из YouTube

Сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских артистов, которые поддерживают войну в Украине. Это не только Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и Иван Охлобыстин, который хочет воевать на стороне рашистов.

Путинский режим поддерживают: бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков, звезды "Кадетов" Борис Корчевников и Кирилл Емельянов, звезда "Папины дочек" Александр Олешко, Александр Маршалл, Сергей Лазарев, Наталья Подольская, продюсер Димы Билана – Яна Рудковская, Анита Цой, Леонид Якубович, солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков, Лев Лещенко и многие другие.

Большинство этих артистов не только делают заявления в поддержку политики Кремля, ну и выступают на рашистских концертах.

Реклама

Напомним, некоторые страны Евросоюза стали делать черные списки звезд-рашистов. В Латвии уже запретили въезд Баскову, Расторгуеву, Гагариной. В Германии отменили концерт любимой группы Путина "Любэ".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять