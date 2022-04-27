Звезды Кадетов и экс-зять Пугачевой: позорный список артистов-рашистов, которые поддерживают войну

Сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских артистов, которые поддерживают войну в Украине. Это не только Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и Иван Охлобыстин, который хочет воевать на стороне рашистов.
Путинский режим поддерживают: бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков, звезды "Кадетов" Борис Корчевников и Кирилл Емельянов, звезда "Папины дочек" Александр Олешко, Александр Маршалл, Сергей Лазарев, Наталья Подольская, продюсер Димы Билана – Яна Рудковская, Анита Цой, Леонид Якубович, солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков, Лев Лещенко и многие другие.
Большинство этих артистов не только делают заявления в поддержку политики Кремля, ну и выступают на рашистских концертах.
Напомним, некоторые страны Евросоюза стали делать черные списки звезд-рашистов. В Латвии уже запретили въезд Баскову, Расторгуеву, Гагариной. В Германии отменили концерт любимой группы Путина "Любэ".
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"