Звезды Кадетов и экс-зять Пугачевой: позорный список артистов-рашистов, которые поддерживают войну

Большинство российских звезд слишком переживают за свою карьеру в России, поэтому готовы поддерживать любой бред Кремля, чтобы держаться на плаву

В Сети появился список российских звезд, которые поддерживают путинский режим / Фото: Скриншот из YouTube

Сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских артистов, которые поддерживают войну в Украине. Это не только Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и Иван Охлобыстин, который хочет воевать на стороне рашистов.

Путинский режим поддерживают: бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков, звезды "Кадетов" Борис Корчевников и Кирилл Емельянов, звезда "Папины дочек" Александр Олешко, Александр Маршалл, Сергей Лазарев, Наталья Подольская, продюсер Димы Билана – Яна Рудковская, Анита Цой, Леонид Якубович, солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков, Лев Лещенко и многие другие.



Большинство этих артистов не только делают заявления в поддержку политики Кремля, ну и выступают на рашистских концертах.

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Напомним, некоторые страны Евросоюза стали делать черные списки звезд-рашистов. В Латвии уже запретили въезд Баскову, Расторгуеву, Гагариной. В Германии отменили концерт любимой группы Путина "Любэ".