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Звезды Матрицы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снялись в новой фотосессии – фанаты восхищены снимками

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 15:40
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Исполнители главных ролей в легендарном фильме "Матрица" воссоединились не только на съемочной площадке, но и на страницах глянца
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс появились на обложке
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс появились на обложке / Фото: Инстаграм

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс появились в совместной фотосессии для американского еженедельника Entertainment Weekly. Съемка приурочена к выходу новой "Матрицы". В четвертой части научно-фантастической франшизы известные актеры вернутся на экраны в образах Нео и Тринити.

Кэрри-Энн Мосс была шокирована предложением режиссера Ланы Вачовски принять участие в продолжении фильма. Для Киану Ривза это тоже стало неожиданностью. По прошествии стольких лет никто из них не мог предположить, что они снова будут сниматься вместе.

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Это один из тех телефонных звонков, когда, даже находясь дома, ты подрываешься с места, – говорит актер.

Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс | Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс | Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс | Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс | Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс | Фото: Инстаграм
Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм
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На вопрос, почему он согласился вернуться в "Матрицу" спустя почти двадцать лет, Ривз отвечает, что все дело в режиссере. Ежегодно, после выхода последней части, крупные кинокомпании предлагали ему и Кэрри-Энн Мосс сняться в продолжении фильма.

Они согласились лишь при условии, что обязанности режиссера вновь возьмет на себя создательница трилогии Лана Вачовски.

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Этот фильм был революционным, и передать такое наследие кому-то другому, я думаю, было бы ужасной ошибкой, – говорит Мосс.

"Матрица: Воскрешение" выйдет в кинотеатрах уже 22 декабря.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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