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Как сейчас живут звезды сериала "Моя прекрасная няня"?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 17:45
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Мы собрали информацию о звездах сериала "Моя прекрасная няня". Чем они живут и как комментировали новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, узнайте в нашем материале
Сериал "Моя прекрасная няня" и до сих пор имеет хорошие рейтинги просмотров
Сериал "Моя прекрасная няня" и до сих пор имеет хорошие рейтинги просмотров / Фото: открытые источники

Недавно мы публиковали подборку о том, как Анастасия Заворотнюк выглядела в сериале "Моя прекрасная няня", который выходил на ТВ 5 лет, но и сейчас после многочисленных повторов имеет хорошие рейтинги. Ввиду интереса наших читателей к теме, рассказываем, как сложилась жизнь актеров после выхода культового сериала.

Анастасия Заворотнюк – няня Вика, она же Виктория Прутковская

Актриса Анастасия Заворотнюк стала народной любимицей после выхода сериала на экраны. Но в каком-то смысле оказалась заложницей образа няни Вики, который пыталась всячески перебить другими ролями. Так, позже она снималась в боевике "Код Апокалипсиса", комедии "Служебный роман. Наше время" и мистическом сериале "Проклятие спящих".

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Поклонники переживают о здоровье Анастасии
Поклонники переживают о здоровье Анастасии / Фото: graziamagazine.ru

После "Моей прекрасной няни" распались и отношения Заворотнюк с Жигуновым. Актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. У них родилась очаровательная дочь Мила.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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В 2012-м году артистка попала в эпицентр скандала. Она взяла кредит в банке в размере $537 тысяч, чтобы купить особняк в Подмосковье. Но затем у нее начались проблемы с выплатой, так как не совсем удачно пошли дела в бизнесе. Спустя несколько лет долг был погашен, но у звезды начались проблемы со здоровьем.

В 2018-м году впервые появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Диагноз родные пары до сих пор не называют, а недавно в Сети появилось фото, на котором предположительно Анастасия, но ее внешность изменилась до неузнаваемости.

Сергей Жигунов – продюсер Максим Шаталин

Роль продюсера Максима Шаталина подарила Сергею Жигунову новую волну популярности. Правда, вместе с успехом начались и проблемы в личной жизни. От жены Веры Новиковой артист ушел к Анастасии Заворотнюк, но вскоре роман затих, а актер вернулся снова к бывшей жене. Но эту чашу не удалось окончательно склеить. Не так давно, в 2021-м году, артист женился на журналистке Виктории Ворожбит, которой в Сети регулярно пишут, что она – копия Заворотнюк.

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Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Что касается творчества, Жигунов в меньшей мере задействован в кино как актер, зато больше времени посвящает продюсерской деятельности. Также Сергей является президентом фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины", который ежегодно проходит в Южно-Сахалинске.

Касательно здоровья Анастасии Заворотнюк, в комментарии информационному агентству "Кокшетау Азия" как-то рассказывал следующее:

Заворотнюк и Жигунов
Заворотнюк и Жигунов / Фото: vokrug.tv/

Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор. Он надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило Анастасию, вот и приняла она решение о выписке. Более того, она в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя... Это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись те, кто узнал, и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться, – сказал Жигунов.

Также актер отметил, что врачи не бросили лечение Заворотнюк. Якобы это было решение Анастасии. Правда, спустя время комментарий артиста на сайте был удален.

Ольга Прокофьева – партнер Жанна Аркадьевна

В сериале у Жанны Аркадьевны отношения с няней Викой не сложились, зато в реальности у них даже длительное время была одна гримерка на двоих. После "Моей прекрасной няни" артистку можно было увидеть в таких проектах: "Трое в Коми", "Бумеранг", "Притворщики", "Приключения солдата Ивана Чонкина", "Крыша" и других. Актриса в разводе, у нее есть взрослый сын Александр.

няня Вика и Жанна Аркадьевна / скриншот видео

В эфире YouTube-шоу "Лучше правду!" Ольга Прокофьева рассказывала, что узнала о беде Заворотнюк одной из первых. Но поняла, почему семья Заворотнюк стала оберегать свое пространство от назойливого внимания.

Семья четко дала понять — она хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг... Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку, — подытожила звезда.

Борис Смолкин – дворецкий Константин

Харизматичного дворецкого сыграл актер Борис Смолкин. Он и сейчас продолжает трудиться в кино и выступать на сцене театра.

Когда в Сети появились новости о раке у Заворотнюк, Борис Смолкин говорил, что ему ничего не было известно по теме, актриса, несмотря на дружбу, не упоминала о своем диагнозе.

дворецкий и няня Вика / скриншот видео

Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…, – поделился эмоциями расстроенный Смолкин.

Екатерина Дубакина – дочь Шаталина – Маша

В 14 лет попала на съемочную площадку сериала актриса Екатерина Дубакина и моментально стала популярной.

Маша и Вика / скриншот видео

Сейчас актриса служит в московском театре на Малой Бронной, также она окончила РАТИ (ГИТИС). Вы могли видеть Дубакину в сериале "Метод" и "Думай как женщина". В 2021-м году она вышла замуж, но о своей личной жизни практически не распространяется.

Екатерина Дубакина
Екатерина Дубакина / Фото: Инстаграм Екатерины Дубакиной

Павел Сердюк – сын Шаталина – Денис

Харизматичный Павел Сердюк играл сына Дениса Шаталина. По окончанию съемок парень поступил в ГИТИС и на последних курсах играл в сериале "Ранетки", который изменил его личную жизнь. На съемках он познакомился с солисткой группы Анной Рудневой, с которой затем сыграли свадьбу. Сейчас они в разводе, но у них подрастает дочь Соня.

Денис Шаталин / скриншот видео

Также известно, что Павел вместе с друзьями открыл автосервис, чему сейчас уделяет много времени. Параллельно он снимается в короткометражках.

Павел Сердюк
Павел Сердюк / Фото: Инстаграм Павла Сердюка

Ирина Андреева – дочь Шаталина – Ксюша

Малышка Ксюша – самая юная участница проекта. На момент съемок ей было 10 лет. В кино она, кстати, попала случайно. Ее мама работала декоратором павильонов и брала дочку на площадку. В 2003-м Ирина Андреева засветилась в эпизоде ленты "Сыщик без лицензии". Позже исполнила небольшую роль в картине "Старая подруга".

Няня Вика и Ксюша / скриншот видео

Еще во время съемок "Моей прекрасной няни" Андреева параллельно училась в школе в Европе. Она окончила Королевский колледж по специальности "Международная политика". Сейчас Ирина Андреева живет в Женеве (Швейцария) и актерской профессией уделяет мало времени. Что касается личной жизни девушки, она встречается со швейцарцем, с которым они познакомились в Лондоне. Потом ее возлюбленному пришлось уехать в Женеву, чтобы заняться семейным бизнесом, и Ирина уехала вместе с ним.

Ирина Андреева

Олеся Железняк – подружка Вики – Галя

Актриса Олеся Железняк – одна из тех, кто сделал блистательную актерскую карьеру.

Вика и Галя / скриншот видео

Также девушка играет в московском театре Ленком. Она счастливо замужем за актером Спартаком Сумченко, с которым растит четверых детей.

Олеся Железняк фото: uznayvse

Любовь Полищук – мама няни Вики

Любимица публики Любовь Полищук ярко сверкала на звездном небосклоне, но на ее судьбу выпало немало испытаний. В 2005 году у актрисы был диагностирован рак позвоночника, который стал следствием травмы, полученной в автомобильной аварии в 2000 году. Несмотря на усилия врачей, помочь звезде не смогли. В 2006 году Любовь Полищук умерла. В сериале "Моя прекрасная няня" замену ей не стали искать.

Шаталин и мама Вики / uznayvse.ru

Также читайте о мужчинах Анастасии Заворотнюк.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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