Кардашьян, Пугачева, Киркоров и другие звезды, которые прибегли к услугам суррогатных матерей

Путь к счастью может быть разным. У кого-то получилось завести ребенка самостоятельно, а кому-то понадобились услуги суррогатной матери...

Звезды, которые стали родителями с помощью суррогатного материнства / Фото: Instagram

На этой неделе появилась сенсационная новость о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями с помощью суррогатного материнства. Ввиду интереса к теме наших читателей, мы собрали информацию и о других звездах, дети которых появились на свет благодаря суррогатным матерям.

Звезды, обратившиеся к суррогатному материнству

Алена Апина

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Звезда 90-х Алена Апина была первой звездой на пространстве бывшего СНГ, кто открыто заговорила о суррогатном материнстве. Больше 7 лет артистка лечилась от бесплодия и 9 раз делала процедуру ЭКО, но забеременеть самостоятельно у нее не получилось. В итоге звезда в провинции нашла суррогатную маму, которая родила ей долгожданную дочь Ксению. Услуга обошлась певице в 25 тысяч долларов.

Алена Апина / Фото: uznayvse

Ким Кардашьян

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Звезда Инстаграм Ким Кардашьян – многодетная мама. Она сама выносила двоих детей, но беременности были очень тяжелыми и последствия не позволили ей снова самостоятельно родить. В итоге Ким и Канье Уэст, у которых еще несколько лет назад было все хорошо, решили обратиться к суррогатной матери. Так у них родились еще двое малышей: дочь Чикаго и сын Псалм.

Ким Кардашьян с детьми / Фото: instagram.com/kimkardashian

Филипп Киркоров

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Звезда эстрады Филипп Киркоров после брака с Аллой Пугачевой так и не женился, но этот факт не стал для него поводом отказываться от наследников. 26 ноября 2011 года у певца родилась дочь Алла-Виктория. А о рождении второго ребенка Киркоров сообщил 29 июня 2012 года прямо перед публикой во время концерта.

Филипп Киркоров с детьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

18 сентября 2013 года родились двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Малышей назвали Лизой и Гарри. Малюток Примадонне и шоумену родила суррогатная мама. На момент рождения малюток Пугачевой было 64 года. Известно, что артистка за 11 лет до рождения близнецов заморозила свои яйцеклетки. Галкин узнал об этом только через два года после свадьбы. Имя суррогатной матери звездные родители не разглашают. Сейчас харизматичные Лиза и Гарри регулярно становятся звездами соцсетей.

Майкл Джексон

О рождении сына у знаменитого музыканта Майкла Джексона было объявлено очень громко. Его третий ребенок, Принц Майкл II, родился в 2002 году. Имя этой женщины не сообщали, но известно, что ее выбирали по наличию очень высокого интеллекта.

Майкл Джексон / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дмитрий Маликов

Накануне 48-го дня рождения певец Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Суррогатная мама выносила ребенка для артиста и его супруги Елены. Также у пары есть взрослая дочь Стефания.

Дмитрий Маликов с сыном / Фото: открытые источники

Роберт Де Ниро

"Первопроходцем" в вопросе обзаведения потомством с помощью суррогатной матери стал легендарный актер Роберт Де Ниро. Старшие сыновья-близнецы актера Джулиан Генри и Аарон Кендрик появились на свет с помощью суррогатного материнства еще в 1995 году уже после того, как артист расстался с их матерью, моделью-афроамериканкой Туки Смит. Но детей они все эти годы воспитывали вместе. А через 16 лет, уже с женой Грэйс Хайтауэр, суррогатная мать выносила паре дочь, которую назвали Хелен Грэйс Хайтауэр Де Ниро.

Роберт Де Ниро / Фото: Getty Images

Джессика Честейн

Рыжеволосая актриса Джессика Честейн стала мамой дочери в 2018 году. Они с мужем также обратились к суррогатному материнству (причины не разглашаются). Малышку назвали Джульетта Паси Честейн.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Николь Кидман

Знаменитая актриса Николь Кидман очень хотела стать мамой, еще будучи в браке с Томом Крузом. Но забеременеть у ее не получалось. В итоге пара усыновила детей: Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Во втором браке, с музыкантом Китом Урбаном, актриса родила дочь Сандэй Роуз. Но зачать второго общего малыша у них не получалось, поэтому пара также обратилась к помощи суррогатной матери. Малышка Фэйт появилась на свет 28 декабря 2010 года.

Николь Кидман / Фото: https://www.1zoom.ru/

Элтон Джон

Наследники у Элтона Джона и Дэвида Ферниша также появились благодаря суррогатному материнству. В результате – старшего сына пары зовут Закари Джексон Левон Ферниш-Джон. А позже, в 2013 году, появился второй сын пары — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон.

Элтон Джон / Фото: https://www.1zoom.ru/

Сергей Лазарев

Настоящей сенсацией для всех стала новость о том, что у популярного российского певца Сергея Лазарева есть сын. Целых 2,5 года артисту удавалось скрывать сына Никиту от публики. Как оказалось позже, суррогатная мать выносила Лазареву сына, а в 2018-м – и дочь. Хотя вынашивали малышей разные женщины, по словам артиста, они брат и сестра по отцу и матери.

Сергей Лазарев с детьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Эммануил Виторган

Знаменитый актер Эммануил Виторган снова стал отцом в возрасте 78 лет. Они с 56-летней супругой Ириной Млодик в 2018 году стали родителями крошки Этель. А в 2019-м родилась Клара. Как позже призналась пара, они также обратились к услугам суррогатной матери.

Эммануил Виторган с женой и детьми / Фото: открытые источники

Рики Мартин

Стал отцом при помощи суррогатной матери и знаменитый певец Рики Мартин. Сначала появились на свет близнецы Маттео и Валентин. А в декабре 2018 года у Мартина и его супруга Дована Йосефа родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф. Но пара не захотела останавливаться на достигнутом: в октябре 2019-го на свет появился их сын Рен Мартин-Йосеф.

Рики Мартин с супругом / Фото: instagram.com/ricky_martin

Сара Джессика Паркер

Звезда "Секса в большом городе" была вынуждена прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы снова стать мамой. В итоге 27-летняя американка Мишель Росс из Огайо выносила для актриса и Мэтью Бродерика девочек-близнецов – Марион и Табиту. Отметим, у пары также есть старший сын Джеймс Уилки, которого актриса родила сама.

Сара Джессика Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Криштиану Роналду

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду давно мечтал о большой семье. Свои планы он начал воплощать в жизни с 2010-го года: тогда появился на свет его сын Криштиану Роналду-младший. Близнецы Ева и Матео родились в 2017 году, их мама из Мексики. А четвертый ребенок Роналду – дочь Алана Мартина – была рождена от отношений с невестой футболиста, Джорджиной Родригес. Сейчас пара находится в ожидании близнецов.

Роналду с семьей / Фото: instagram.com/cristiano

Робби Уильямс

Знаменитый музыкант Робби Уильямс и его супруга Айда Филд уже имели двоих детей: в 2012 году родилась девочка Теодора Роуз, спустя два года — мальчик по имени Чарльз Валентин. Но они хотели стать многодетной семьей, с чем и появились проблемы. Благодаря суррогатной матери появилась на свет девочка, которую назвали Колетт Жозефина Уильямс. По слухам, они заплатили женщине около 10 млн фунтов.

Робби Уильямс / Фото: открытые источники

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