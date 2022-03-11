+1 до світового бойкоту: музика культового гурту Pink Floyd недоступна для прослуховування в Росії та Білорусі

Pink Floyd засудили Росію за вторгнення в Україну / Фото: Інстаграм Pink Floyd

Поки що наші читачі обговорювали той факт, що російський репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт у Туреччині, з'явилася інформація, яку ми також не можемо ігнорувати, адже це ще один гвіздок в труну російського агресора, який розпочав війну проти України.

Ми регулярно розповідаємо вам про нові санкції проти Росії та Білорусі, яка стала посібником Путіна у війні проти України, а також відхід світових брендів та корпорацій з території цих країн-терористів. Тепер до бойкотуючих приєдналася культова група Pink Floyd.

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У соцмережах Pink Floyd з'явилося повідомлення про те, що тепер їхня музика буде недоступною на території РФ та Білорусі.

знімок екрана з Facebook Pink Floyd

Щоб стати зі світом, що рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмура, видаляються з усіх постачальників цифрової музики в Росії та Білорусі,

– йдеться у заяві групи.

І ми дякуємо колективу за прояв їхньої громадянської позиції та солідарність зі світом, який засуджує російське вторгнення в Україну.

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Тим часом російські зірки прощаються з Instagram.

Також ми не втомлюємося говорити і про інші світові зірки, які висловилися на підтримку України та допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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