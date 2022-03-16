15 днів у повній окупації: телеведуча Юлія Панкова – про рашистів у своєму будинку та порятунок під кулями

Телеведуча розповіла про окупацію / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Подібні історії неможливо читати без сліз та судомного здригання. 21-й день триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. Ми віримо в наших захисників і швидку перемогу, але ще дуже довго ми всі викорінюватимемо зі своєї пам'яті всі військові жахи, пережиті в цей період.

Нагадаємо, раніше історією порятунку від окупантів ділився режисер Євген Синельников та телеведуча Анна Панова, а днями з'явилася шокуюча історія відомої телеведучої Юлії Панкової. Вона разом із сім'єю провела 15 днів у повній окупації під Гостомелем. Сім'ї довелося 14 ночей сидіти у підвалі за температури +5. Без світла, газу, опалення, ліків та бензину. Вони були відрізані від усього світу.

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Юлія Панкова / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Ми не могли поїхати, – каже Юля. – У сусідньому селі розстріляли родину. Нашого друга, який роздавав їжу мирним жителям, було вбито. Днями днями померла мати. Її винесли, поклали на лавочку у пакеті і досі не поховали.

Щодня Юля чистила мітки для авіації на власному газоні, адже над ними постійно літали.

Їхні установки стояли в лісі, де гуляла з собакою, – розповідає ведуча. – А якось у наше подвір'я залетів великий шматок від граду.

Рідні Юлії Панкової / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

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Під час війни дівчина навчилася розрізняти звуки – розриви вакуумних бомб, градів та ураганів, польоти винищувачів, військових літаків та "алігаторів". Коли було тихо, вони морально готувалися до нових бомбардувань.

9 березня загарбники ввалилися до нас у будинок, – каже Юля. – Це були 13 підготовлених кадировців. З рудими бородами, обмундировані до зубів. З ПЗРК/голками за плечима та потертими автоматами. Вони мали георгіївські стрічки на спинах і напис "розвідка". Вони вирвали хвіртку, влетіли в будинок за секунду, рухалися по-спецназовськи, вриваючись у кожну кімнату. Це пекло тривало не більше 30 хвилин, але здавалося вічністю. Вони забрали телефони, мисливську зброю. Погрожували батькові. Це стало останньою краплею, і ми ризикнули виїхати з дому. Далі не можна було залишатися в ньому.

Сім'ї було важко ухвалити рішення про евакуацію, адже офіційного зеленого коридору до них не було.

Відеопідтвердження про розстріл мирних жителів було багато, і я розуміла, що цей день може бути останнім, – розповідає ведуча. – Довелося прийняти це і змиритись. Ми виїхали з білими прапорами, які зробили з простирадл та швабр. Рухалися колоною із чотирьох машин. З дітьми та немовлям, у якого закінчилася суміш, і він був на межі смерті. Дивом проїхали три ворожі блокпости. Від кількості техніки та військових німіли руки. Я побачила все: обвуглені, замерзлі тіла, розстріляні машини, розбиту техніку. Щоразу зупинялися на узбіччі, коли назустріч мчали колони ворожої техніки. Доводилося пробиратися під градами та молитися.

Зараз Юля із сім'єю перебуває у безпечному місці.

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Телеведуча розповіла про пережиті жахи / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Тепер не можу слухати музику, – розповідає ведуча. – Мене дратують гучні звуки. А в тиші відчуваю немислиму напругу. Постійно чекаю, коли прилетить. Бувало всяке: страх смерті та голоду, віднімалися ноги, не могла відновити подих після чергового бомбардування. Ми залишили все, але вижили!

Шанувальники шлють Юлії Панкової слова підтримки!

Нагадаємо, раніше зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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